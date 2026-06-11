Emboscada mortal en Michoacán; cinco policías mueren en Nahuatzen

Un emboscada contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, dejó un saldo preliminar de cinco policías muertos y cinco más heridos, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El ataque armado ocurrió la tarde de este 10 de junio en las inmediaciones de la comunidad de La Mojonera, donde un grupo de civiles armados abrió fuego contra los agentes.

¿Qué pasó en La Mojonera, Nahuatzen?

De acuerdo con los primeros reportes, los policías solicitaron apoyo tras ser atacados por presuntos integrantes de una célula criminal que operaba cerca del camino que conecta Nahuatzen con Zacapu.

Al sitio acudieron corporaciones estatales, federales y personal militar, quienes localizaron a varios agentes heridos y confirmaron la muerte de cinco elementos de la Guardia Civil. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

¿Quiénes son los policías fallecidos en la emboscada en Nahuatzen?

Las autoridades identificaron a los agentes que perdieron la vida durante la emboscada:



Porfirio Rodríguez Briseño

Mateo Valdés Abarca

Brandon José Zamora Torres

Jonathan Mondragón Servín

Francisco Javier Otero Damas

La SSP expresó sus condolencias y respaldo a las familias de los oficiales caídos y a sus compañeros de corporación.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el ataque armado en Michoacán?

Como parte de la respuesta operativa, elementos de la Guardia Civil y de la Defensa realizaron recorridos en la zona donde fueron aseguradas dos camionetas, armas de fuego y municiones.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para integrarlo a las investigaciones. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que se mantiene un despliegue coordinado por tierra y aire para ubicar y detener a los responsables de la agresión contra policías.

En el operativo participan fuerzas estatales, federales y militares, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región de la Meseta Purépecha.