Mujer desaparece camino a la iglesia y es hallada sin vida en edificio abandonado de Matamoros, Tamaulipas

Nadie imaginó que una mañana aparentemente normal en Matamoros, Tamaulipas, terminaría convertida en una escena que hoy tiene más preguntas que respuestas. En la colonia Solidaridad, un edificio abandonado se encuentra en el ojo del huracán. por un presunto feminicidio

Lo que comenzó como reportes aislados al 911 terminó en una movilización urgente de autoridades, luego de que testigos aseguraran haber visto a un hombre arrastrando a una mujer hacia la construcción, en un punto rodeado por área verde y silencio interrumpido solo por la alarma vecinal.

Un lugar en abandono: Así fue hallada una mujer en Matamoros

Cuando elementos de la Guardia Estatal llegaron al sitio, la escena ya estaba marcada por la incertidumbre. Dentro del inmueble, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la mujer ya no tenía signos vitales, lo que convirtió el reporte inicial en una investigación formal.

El lugar, ubicado sobre la calle Eduardo Chávez, no solo estaba en abandono, también parecía guardar rastros de un hecho que aún no termina de aclararse. La intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas fue inmediata, iniciando el procesamiento del área y el levantamiento de indicios.

Reportes indican que mujer hallada sin vida camibaba a una iglesia

Tras el incidente, se revelaron nuevos detalles, estos marcan que la víctima fue identificada como Perla Guadalupe Ramos, quien tendría 42 años y, de acuerdo con familiares, salió a las 6 de la mañana para dirigirse a una iglesia, misma que ya formaba para de su rutina.

La calma aparente se desmoronó cuando avanzaron las horas y no llegó a su destino, fue ahí cuando sus familiares comenzaron a buscarla.

¿Qué se sabe del hombre que habría sido visto con la víctima?

Entre los datos que ahora forman parte de la investigación, destaca el testimonio de vecinos que aseguran haber observado a un hombre de aproximadamente 30 años, complexión media, con playera gris y short café, arrastrando a una mujer hacia el interior del edificio abandonado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, procedimiento que será determinante para establecer las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y trabaja bajo la línea de un probable feminicidio.

En Matamoros, el edificio abandonado ya no es solo una estructura olvidada: ahora es el punto donde una historia cotidiana se convirtió en una escena que exige respuestas.