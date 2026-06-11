Tras casi un mes de paro, la Universidad de Sonora regresa a clases

La Universidad de Sonora (Unison) comenzará el regreso a clases y actividades administrativas luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) aprobaran el levantamiento del paro que mantenía suspendidas las labores desde el pasado 14 de mayo.

La votación concluyó con 952 votos a favor y 551 en contra, poniendo fin a 28 días de incertidumbre para más de 40 mil estudiantes.

¿Cuándo regresan a clases en la Universidad de Sonora?

Con la aprobación del acuerdo, la Universidad de Sonora iniciará el proceso de reactivación de clases, oficinas y servicios universitarios.

Las autoridades informaron que en los próximos días se darán a conocer los ajustes necesarios al calendario escolar para recuperar las actividades afectadas por la suspensión. La prioridad será garantizar la continuidad académica y evitar mayores afectaciones para los estudiantes.

Tras semanas de negociación, ambas partes alcanzaron acuerdos en materia salarial, laboral y de prestaciones. Entre los puntos más relevantes destacan:



Incremento salarial del 4% directo al sueldo.

Ajuste adicional del 1% para personal académico de asignatura en niveles A y B.

Incremento de 0.5% para el resto del personal académico.

Recursos equivalentes al 0.84% para prestaciones de monto fijo.

Estos acuerdos forman parte de la revisión contractual impulsada por el sindicato y la administración universitaria.

¿Qué dijo la rectora sobre el fin de la huelga en la Universidad de Sonora?

La rectora Dena María Jesús Camarena Gómez celebró la decisión tomada por el gremio académico y aseguró que ahora la institución enfocará sus esfuerzos en normalizar las actividades.

Señaló que el siguiente paso será restablecer plenamente los procesos académicos y administrativos para atender las necesidades de la comunidad universitaria.

También agradeció la paciencia de estudiantes, familias y trabajadores durante las semanas que duró el conflicto.

Alfonso Durazo habla del regreso a las aulas en la Unison

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció el acuerdo alcanzado entre la Universidad de Sonora y el STAUS, destacando que el diálogo permitió destrabar el conflicto.

A través de un mensaje difundido este 10 de junio, el mandatario señaló que el levantamiento del paro permitirá que más de 40 mil estudiantes retomen sus actividades académicas.

Durazo afirmó que el Gobierno de Sonora mantuvo una postura de respeto a la autonomía universitaria y a la vida sindical, privilegiando la concertación durante las negociaciones.

La Universidad de Sonora retoma sus actividades y más de 40 mil estudiantes regresarán a las aulas. pic.twitter.com/GyGoBMAV2R — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) June 11, 2026

Además, reiteró su disposición para seguir acompañando los esfuerzos que contribuyan a la estabilidad y fortalecimiento de la máxima casa de estudios del estado.

Con el conflicto concluido, la Universidad de Sonora deberá reorganizar calendarios, evaluaciones y actividades pendientes para cerrar el semestre. La expectativa ahora está puesta en la publicación de las nuevas fechas académicas y en el regreso gradual de estudiantes y docentes a las aulas.