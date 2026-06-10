Dueño de tienda se defiende de asalto en Nuevo León y mata a dos hombres; su hijo también falleció

La investigación por el asalto que terminó en enfrentamiento ocurrido en una tienda de abarrotes de la colonia Croc, en Monterrey, Nuevo León, continúa abierta. Mientras avanzan las diligencias, el propietario del negocio permanece encarcelado a disposición de las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los hechos que dejaron tres personas sin vida, incluidos los dos asaltantes y su hijo.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que la autoridad ministerial cuenta con un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de Juan Tejada, dueño de "Abarrotes Tejada", mientras se integran las pruebas recabadas en la carpeta de investigación.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre el caso de Abarrotes Tejada?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, agentes ministeriales revisan grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas con testigos y otros indicios que permitan reconstruir el presunto asalto dentro del establecimiento.

Entre las evidencias clave se encuentra una cámara de videovigilancia instalada en el negocio, la cual captó parte de los acontecimientos y ya es analizada por los investigadores.

Las autoridades también buscan establecer cómo inició el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

¿Quiénes son las víctimas del enfrentamiento en la colonia Croc?

La cifra de fallecidos aumentó a tres luego de que se confirmara la muerte de Daniel Carmona, de 38 años, quien permanecía hospitalizado bajo custodia tras resultar herido durante los hechos.

#ÚltimaHora | 🚨 Autoridades confirmaron la muerte de Daniel Carmona, de 38 años, quien resultó herido durante el asalto a una tienda de abarrotes en la colonia Croc.



Con ello, el saldo del caso es de tres fallecidos: el hijo del comerciante y dos presuntos asaltantes, uno… pic.twitter.com/C8YlWZvsPk — INFO7MTY (@info7mty) June 10, 2026

Otra de las víctimas es José Tejada, de 32 años, hijo del propietario del establecimiento, quien murió después de ser trasladado al Hospital Tierra y Libertad.

En el lugar también falleció Brayan, conocido como "El Kiko", de 28 años, señalado por las autoridades como uno de los presuntos participantes en el intento de robo.

¿Qué ocurrió dentro de la tienda de abarrotes en Monterrey, Nuevo León?

Supuestamente dos hombres ingresaron al negocio ubicado sobre la calle Alonso Santos Palomo con la intención de cometer un asalto.

En ese momento se encontraban dentro del local el propietario, su hijo y varios clientes. Durante el incidente se registró un forcejeo que terminó en una balacera. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado si los presuntos asaltantes contaban con antecedentes penales.

Peritos y agentes ministeriales siguen reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y deslindar responsabilidades.

Uno de los vecinos habló para Azteca Noticias y mencionó que el dueño de la tienda estaba cansado de ser víctima de los delincuentes: "Sí, cómo no, es que el señor era trabajador, todos ellos, esos rateros, hombre, a cada rato venían y lo robaban a cada rato y pues Don Juan ya estaba fastidiado. Pues no tenía otra cosa más que dispararles y pues lamentablemente queremos que el señor esté fuera."

De esta forma, vecinos exigen la liberación de Juan Tejada, luego de estar encerrado por haber asesinado a dos presuntos delincuentes en defensa propia.