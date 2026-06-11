Tren Ligero de Guadalajara operará con horario extendido, hasta después de medianoche, por partido de Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo traerá partidos internacionales a Guadalajara; también provocará cambios importantes en la movilidad de la ciudad; para facilitar el traslado de aficionados, trabajadores y ciudadanos, el sistema de transporte público operará con horarios extendidos. La medida beneficiará a quienes asistan al partido entre Corea y República Checa del próximo 11 de junio, ya que el Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto ampliarán sus operaciones hasta después de la medianoche.

El objetivo es que los asistentes tengan opciones seguras para regresar a casa una vez concluido el encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Horario especial del Tren Ligero de Guadalajara por el Corea vs República Checa

El Gobierno de Jalisco informó que las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán su servicio durante el periodo mundialista, del 11 de junio al 19 de julio.

En condiciones normales, la ampliación permitirá operar hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada; sin embargo, cuando haya partidos en el Estadio Guadalajara, el horario se extenderá todavía más.

Para el encuentro entre Corea y República Checa, el servicio podrá mantenerse hasta cerca de las 3:00 de la madrugada , dependiendo de la conclusión de los operativos de movilidad y salida de aficionados.

Además del horario ampliado, el sistema incrementará su capacidad operativa para movilizar a miles de personas adicionales durante las jornadas con mayor demanda.

El refuerzo también alcanzará a :



Línea 1 del Tren Ligero.

Línea 2 del Tren Ligero.

Línea 3 del Tren Ligero.

Mi Macro Periférico.

Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto.

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¿Cuánto cuesta el viaje en el Tren Ligero de Jalisco?

El Tren Ligero se mantiene como una de las opciones más accesibles para desplazarse dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

Por su parte, también la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto comenzó a operar con tarifa regular y tienen un costo de:



11 pesos por viaje.

¿Cómo llegar en transporte público al estadio Guadalajara?

Uno de los cambios más importantes para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la conexión directa entre el aeropuerto y el Estadio Guadalajara.

La Línea 5 Macro Aeropuerto operará una ruta troncal que permitirá trasladarse sin transbordos hasta la estación Chivas de Mi Macro Periférico, considerada uno de los principales accesos al inmueble mundialista.

Las estaciones cercanas al estadio contarán con operativos especiales para ordenar el ingreso y salida de aficionados, reducir aglomeraciones y mantener una movilidad más fluida durante los partidos.