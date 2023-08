“No va a haber abrazos": Xóchitl Gálvez propone retomar medidas en materia de seguridad de Felipe Calderón

La aspirante a representar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que podría retomar medidas que Felipe Calderón implementó en materia de seguridad, pues asegura que podrían ser recuperadas, esto, después de criticar la estrategia del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de “abrazos, no balazos”.

“Hay que hacer un trabajo integral, estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar (...). Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Felipe Calderón que podríamos retomar”, aseveró.

No obstante, reiteró que lo más criticado del sexenio del panista fue la rapidez con la que quiso enfrentar al crimen organizado sin tener la “estrategia terminada”, mismo problema, aseguró, que tiene el gobierno de López Obrador.

Xóchitl Gálvez refirió que durante sus visitas a las ciudades más violentas del país, Ciudad Obregón, Cajeme y Tijuana, las personas exigen seguridad.

Xóchitl Gálvez defiende Policía Federal de Felipe Calderón

En su visita a León, Guanajuato, la panista defendió a la Policía Federal de Calderón y señaló que esta había “empezado a formar cuadros” pero AMLO destruyó todo y lo nuevo “no lo acabó de cuajar”.

“Antes al menos la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías, hoy la Guardia Nacional no existe”, señaló.

Posteriormente, dijo: “Yo quisiera ver al presidente, en lugar e estar allá en Palacio Nacional, arremetiendo contra tu servidora, lo quisiera ver en Celaya, sentado con el gobernador, con las fuerzas policiacas, con la sociedad civil, con empresarios diciendo: ‘Vamos a hacer una estrategia para pacificar’, así como vimos a Calderón en Ciudad Juárez”.

Xóchitl Gálvez mandó a decir a Vicente Fox que no regresarán las pensiones a los expresidentes

Al ser cuestionada sobre el expresidente Vicente Fox, Xóchitl Gálvez aseveró que le mandó a decir que no regresarán las pensiones a los exmandatarios.

"(...) Yo tuve que decir públicamente es que lo que Fox dice es lo que Fox dice y lo que yo digo es lo que pienso, entonces que a mí no me anden endosando declaraciones. Y ya le mandé decir que no va a haber regreso de pensiones, eso sí es un hecho”, dijo.