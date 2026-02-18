Logo Inklusion Sitio accesible
¡Nueva especie en México! Descubren a la serpiente Yakacoatl tlalli

Investigadores de la UNAM, BUAP y universidades internacionales descubrieron en México a Yakacoatl tlalli, una nueva especie que amplía la biodiversidad.

Yakacoatl tlalli: la nueva serpiente descubierta en México por investigadores de la UNAM, BUAP y Texas
Yakacoatl tlalli: la nueva serpiente descubierta en México por investigadores de la UNAM, BUAP y Texas
Escrito por: Alejandra Gómez

México suma un nuevo integrante a su vasta riqueza natural. La pequeña serpiente Yakacoatl tlalli fue descubierta por un equipo de investigación integrado por la UNAM, la BUAP, la Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), consolidando al país como uno de los más biodiversos del mundo.

Descubren Yakacoatl Tlalli; nueva serpiente en México

De acuerdo con la información difundida por los investigadores, esta serpiente pasa gran parte de su vida bajo tierra, por lo que presenta características morfológicas peculiares.

Entre estas características destaca una escama en forma de pala, semejante a una nariz, que le permite excavar con facilidad.

La especie pertenece a la tribu Sonorini, que agrupa pequeñas serpientes no venenosas adaptadas a ambientes subterráneos en tierras bajas secas semiáridas.

Hasta ahora se conocen únicamente tres ejemplares de Yakacoatl tlalli. El único individuo vivo fue hallado en la cuenca del río Balsas, donde se estima que se concentra la especie.

El hallazgo no solo amplía el conocimiento científico sobre la fauna mexicana, sino que confirma la relevancia del territorio nacional como uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial.

Serpientes venenosas en México

De acuerdo con la UNAM, México es uno de los países con mayor diversidad de serpientes venenosas en el continente americano, con decenas de especies pertenecientes principalmente a dos familias de importancia médica: Viperidae y Elapidae.

Las serpientes de la familia Viperidae son las más representativas en México y responsables de la mayoría de los accidentes ofídicos.

Estas víboras cuentan con colmillos largos y retráctiles que inyectan veneno con proteínas complejas capaces de causar daño local y sistémico en las personas.

  • Crotalus – víboras de cascabel
  • Agkistrodon – cantiles
  • Bothrops – nauyacas

Las serpientes de coral o coralillos pertenecen a la familia Elapidae y también están presentes en México. Su veneno es principalmente neurotóxico, lo que significa que afecta directamente al sistema nervioso, pudiendo causar parálisis si no se trata de forma oportuna.

Nota