Confiscan nuevo yate de lujo de oligarcas de Rusia

El presidente Volodimir Zelensky, dijo que el Ejército ruso había “destruido completamente” la región industrial de Donbas y acusó a Moscú de llevar a cabo bombardeos sin sentido en medio de una intensificación de su ofensiva. Confiscan nuevo yate de oligarcas de Rusia.

Volodimir Zelensky agradeció a Estados Unidos la aprobación de un paquete de asistencia económica, militar y humanitaria valorado en 40,000 millones de dólares.

Cerca de 29 mil rusos muertos: Ucrania

Ucrania afirmó haber matado a cerca de 28,700 militares del Kremlin desde el inicio de los ataques.

Desde el inicio de las hostilidades han sido además destruidos 1,263 carros de combate, 596 sistemas de artillería y 200 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados.

También han sido destruidos 204 aviones, 168 helicópteros, 93 sistemas de defensa antiaérea, 2,162 vehículos y tanques de combustible, trece embarcaciones y 460 drones, mientras que han sido derribados 103 misiles de crucero.

La agonía de soldados atrincherados en la acería Azovstal

Los últimos soldados ucranianos atrincherados en la acería Azovstal en Mariupol recibieron la orden de Kiev de “dejar de defender la ciudad”, dijo uno de los comandantes en un mensaje.

Sviatoslav Palamar, subjefe del Regimiento Azov, también conocido como Kalina, ha publicado un vídeo de 18 segundos este jueves para decir que él y otros comandantes todavía estaban en la acería Azovstal de Mariupol.

"Se está llevando a cabo cierta operación, cuyos detalles no revelaré. Gracias a todo el mundo y gracias a Ucrania por (su) apoyo", ha dicho Palamar, que con este vídeo, del que no se conocen detalles sobre su grabación, desmiente haberse rendido.

Apoyo económico del Grupo de los 7 y de la Unión Europea

El G7 de naciones industrializadas se comprometió a aportar 19,800 millones de dólares a las finanzas de Ucrania, que enfrenta la invasión de Rusia, según un comunicado del grupo al cierre de la reunión de sus ministros de Finanzas este viernes.

Los fondos serán utilizados “para ayudar a Ucrania a cubrir su déficit financiero y continuar asegurando el suministro de los servicios básicos al pueblo ucraniano”, afirma el comunicado.

La Unión Europea desembolsó otros 600 millones de euros de ayuda macrofinancera de emergencia a Ucrania, el segundo tramo del paquete de 1,200 millones aprobado semanas antes de la invasión militar de Rusia.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en la red social Twitter, en el que aprovechó para recordar que “más está por venir” porque Bruselas acaba de proponer otros 9,000 millones de euros para Kiev.

“Además de esta asistencia, trabajaremos en una plataforma de reconstrucción para ayudar a Ucrania como un país libre y democrático”, añadió la alemana, en referencia a la ayuda a largo plazo que la UE pretende impulsar junto con otros socios internacionales.

Rusia cortará el suministro de gas a Finlandia desde este sábado. El Kremlin tomó la medida poco después del pedido de adhesión de Helsinki a la OTAN. Es el tercer país de Europa en sufrir una medida semejante, después de Polonia y Bulgaria.

El gas ruso representa solamente el 5% del consumo de Finlandia, por lo que se espera que el corte tenga un impacto menor en su economía.

El ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, dijo que Moscú estaba cerca de controlar totalmente la región separatista de Lugansk, en el este de Ucrania.

Rusia ha anunciado que cuenta con un plan de reconstrucción para los territorios de Ucrania que resultaron afectados por las acciones militares que se encuentran bajo el control de las tropas rusas.

Confiscan yate de oligarcas rusos

Nuevo yate confiscado en España por su conexión con el círculo de oligarcas de Putin. La dirección general de la Marina Mercante ha ordenado la retención provisional del yate “Sasha I” (de 24 metros de eslora), atracada en uno de los más lujosos puertos deportivos de Palma, informa Eduardo Colom.

