Youtuber Borja Escalona amenaza a restaurante que le cobró su consumo

Una vez más un youtuber se vio envuelto en polémica tras querer cambiar su consumo en un restaurante por publicidad. En esta ocasión fue Borja Escalona quien provocó el escándalo y además amenazó con cobrar una alta suma por publicidad al lugar.

En el video compartido por el propio youtuber, que posteriormente fue eliminado, se ve que Borja Escalona comía unas empanadas y de pronto decidió retirarse sin pagar lo que había consumido, por lo que la mesera le pidió que pagara.

Pero la respuesta del youtuber fue que si paga lo que consumió en el restaurante “A tapa do Barril”, entonces él les cobraría por la promoción que le acababa de hacer al lugar solo por haber ido a comer ahí.

“Estamos en un problema; porque entonces tengo que cobrarte yo esta promoción que acabamos de hacer”, se escuchó decir a Borja Escalona a la mesera.

A lo que la mesera le dijo que él no avisó antes que no estaba dispuesto a pagar su consumo y ella no podía hacerse cargo de la publicidad, ya que ello le correspondía a los dueños del lugar.





El youtuber insistió en no querer pagar por las empanadas que se comió y amenazó a la empleada que si ella le cobraba, llegaría una factura muy alta para el restaurante por la publicidad que le hizo.

“Te va a salir un pelín más caro… les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son dos mil 500 euros”, advirtió el youtuber.

Youtuber se disculpa tras amenazar a restaurante que le cobró

Tras ello, el youtuber recibió una ola de críticas y comentarios negativos por haber intentado comer sin pagar por ello, por lo que no le quedó de otra más que disculparse con las personas del restaurante mediante otro video.

En el clip Borja Escalona explicó que tras dicho episodio comenzó a recibir una serie de mensajes de odio, por lo que tuvo que dejar las redes unos días.

“Perdonáme por haber estado desaparecido unos días, pero os podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido y no estaba preparado”.

Posteriormente, relató que fue a un bar con su pareja y el gerente del lugar lo corrió: “El otro día fui a cenar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el gerente del bar me echó porque dijo que no quería indeseables en su local”.

Finalmente, el youtuber dijo que reconocía su error y se disculpó: “a todo aquel que se haya sentido ofendido, España en general y, sobre todo, a la gente de A Tapa do Barril”.

