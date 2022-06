Chef mexicano exhibe a influencers “gorrones” que querían comer gratis.

En la actualidad muchos jóvenes sueñan con convertirse en influencers para así poder darse la gran vida viajando por el mundo, comiendo en los mejores restaurantes y vistiendo exclusivas marcas de diseñador, pero no todo es tan sencillo como parece y hay quienes buscan sacar provecho de esto, tal como le sucedió al chef mexicano Edgar Núñez, uno de los más influyentes cocineros en la actualidad, quien exhibió a una creadora de contenido colombiana que quería comer gratis a cambio de una reseña.

Así es, una “abusada” identificada como Manuela Gutiérrez, se puso en contacto con el reconocido chef para proponerle un intercambio que consistía en una serie de publicaciones en Instagram a cambio de un par de reservaciones y una exquisita comida “gratis” para ella y su acompañante.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió la “influencer” en un mensaje que le hizo llegar al chef.

“No sabía que tragar gratis era trabajar”, reviró el chef Edgar Núñez, quien evidenció el hecho a través de su cuenta de Twitter y la catalogó como la situación de algunos “gorrones internacionales”.

“Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”, publicó Edgar Núñez en su cuenta de Twitter donde mostró el mensaje que le hizo llegar la supuesta influencer.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Núñez también comentó: “Me sorprende que no me haya pedido que fuera por ella al aeropuerto”.

Así mismo, el chef recalcó que existen personas que confunden su función como “influencers” y señaló que los “influencers” deberían mejorar la vida sin pedir nada a cambio. Por ello, etiquetó a su padre como su mejor y primer influencer.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, in influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influecer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas”, concluyó.

Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quien es su influencer favorito? — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 21, 2022

¿Quién es el chef Egar Núñez? El reconocido chef es dueño de dos restaurantes mexicanos: Su777 y Comedor Jacinta, éste último ha sido reconocido como uno de los mejores en Latinoamérica. Actualmente forma parte de la Academie Culinaire de France y del Colectivo Mexicano de Cocina AC.

Responde la influencer

La polémica en redes sociales llegó hasta los ojos de Manuela, quien aclaró que no es una influencer, sino una creadora de contenidos, y aseguró que su mensaje había sido para el restaurante no para el chef personalmente.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores de contenidos nos pagan por hacer esto. Cuado nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”.

La creadora de contenido también mencionó que no es una obligación de las marcas o prestadores de servicios decirles que sí o darles el servicio a través de canjes como el que le propuso al chef mexicano y de paso le pidió disculpas a Edgar Núñez.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actúe mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”.