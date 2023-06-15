Tragedia en Italia: Youtubers matan a un niño de cinco años durante reto con su Lamborghini

Hay conmoción en Italia por un fuerte accidente ocurrido en Casal Palocco, un pequeño barrio residencial de Roma, donde un niño de apenas cinco años de edad falleció este jueves 15 de junio tras ser recogido por su madre de la escuela, luego de que una camioneta de lujo abordada por cinco youtubers se impactara contra su auto.

El vehículo era un Lamborghini Urus y quienes estaban dentro eran creadores de contenido, quienes justamente se encontraban realizando un "reto viral" con el auto, el cual consistía en pasar 50 horas consecutivas viviendo dentro, transmitiendo y grabando videos mientras manejaban, por lo que el accidente causó indignación entre los ciudadanos.

Los youtubers de 20 años, aproximadamente, estaban rentando el vehículo a una concesionaria de lujo y fueron detenidos por las autoridades locales y puestos bajo arresto, en especial al conductor, identificado como Vito e investigado por el presunto homicidio del menor, quien también viajaba junto a su hermana.

Así quedaron los dos autos del accidente en Roma, Italia, provocado por youtubers durante un reto|Twitter/@FrancoScarsell2

Manuel, el nombre del niño de cinco años que murió en Italia por un accidente con youtubers

El accidente automovilístico ocurrió sobre una calle de doble sentido. De manera preliminar, se dio a conocer por medios locales que la camioneta habría invadido el carril del Smart cuatro puertas de Manuel Proietti, el niño de cinco años que falleció y que al parecer viajaba en la parte delantera del auto con su asiento de seguridad.

Atrás se encontraba su hermanita, Aurora, de 3 años, y manejando la madre de 29, Elena Uccello, quienes fueron hospitalizadas tras el grave incidente en el centro de Italia.

De un momento al otro, un fuerte impacto conectó los dos autos y provocó el inmediato despliegue de unidades de emergencia; sin embargo, cuando trasladaron a los involucrados en el accidente al Hospital Grassi, cerca de la localidad, el niño se encontraba muy grave y murió dentro de la sala de emergencias.

#CasalPalocco, girandole e peluche nel luogo dell'incidente dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni #15giugno #youtuber pic.twitter.com/joizphF4JL — AGTW (@AGTW_it) June 15, 2023

Horas después, vecinos de la zona acudieron al lugar del accidente para llevar flores y velar por la memoria del joven Manuel, momentos que fueron documentados por medios locales debido al gran impacto que tuvo la noticia en la comunidad,

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, incluso salió a sus redes sociales para dar el pésame a la familia del pequeño, además de instar a los elementos de policía a hallar y determinar al culpable del siniestro.

"Me uno al dolor de la familia del pequeño que perdió la vida en el trágico accidente de hoy en Casal Palocco. Espero que la madre y la hermana pequeña puedan recuperarse pronto y que la policía averigüe la responsabilidad de lo sucedido lo antes posible", señaló el político italiano.

Youtubers salen ilesos del accidente en Casal Palocco

De igual forma se dio a conocer que los cinco youtubers, cuatro hombres y una mujer, resultaron prácticamente ilesos del fuerte choque entre el Lamborghini y el Smart. Les fue confiscado el celular y de esta forma supieron de inmediato que se trataba de creadores de contenido y que estaban en un reto viral.

El canal de Youtube es "La Frontera", en español, y lo autodenominan como "los videos más absurdos de YouTube Italia", el cual cuenta con 600 mil suscriptores y millones de reproducciones dentro de los videos.

