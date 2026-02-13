Rescate bajo fuego: salvan a mujer de 85 años tras bombardeo ruso en Ucrania | VIDEO

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, equipos de emergencia lograron efectuar el rescate con vida a una mujer discapacitada de 85 años, luego de que un bombardeo ruso provocara un incendio en una zona residencial de Ucrania, dejando viviendas parcialmente destruidas, además de que se suspendieron las labores de auxilio por razones de seguridad.

De acuerdo con reportes oficiales de los servicios de emergencia ucranianos, dos edificios residenciales privados quedaron envueltos en llamas tras el impacto de los proyectiles rusos. Durante las tareas de búsqueda y rescate, los bomberos localizaron a la mujer, nacida en 1940, que quedó atrapada dentro de una casa severamente dañada por el ataque.

#Дружківка: надзвичайники врятували жінку під час пожежі, спричиненої ударом рф по житловому сектору.

Горіли 2 приватні житлові будинки. Рятувальники виявили у частково зруйнованому будинку маломобільну жінку 1940 р. н. Її обережно винесли з будинку та транспортували до лікарні pic.twitter.com/AR8VK0aP25 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 13, 2026

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rusia prueba Sarmat, su nuevo misil balístico intercontinental

¿Cómo fue el rescate de la mujer en medio del bombardeo ruso?

En las imágenes se puede apreciar que pese al riesgo de colapso estructural y al fuego activo, los rescatistas ingresaron a la vivienda. Con maniobras cuidadosas, lograron sacar a la mujer del inmueble parcialmente destruido y trasladarla de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud no fue detallado, pero las autoridades ucranianas confirmaron que se encontraba con vida al momento del traslado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rusia ofrece vía rápida de ciudadanía a residentes de Ucrania ocupada

¿Por qué se suspendieron las labores de extinción del incendio?

Las autoridades informaron que, debido a la amenaza de bombardeos rusos, los equipos de emergencia se vieron obligados a detener temporalmente la extinción del fuego. La posibilidad de nuevos ataques representaba un riesgo extremo tanto para los bomberos como para los habitantes de la zona, una situación que se ha repetido en distintos puntos del conflicto.

Ataques a zonas residenciales, una constante del conflicto Rusia-Ucrania

Organismos internacionales y autoridades ucranianas han advertido que los ataques rusos en áreas civiles continúan generando víctimas indirectas, especialmente entre personas mayores, con discapacidad o con movilidad limitada, quienes enfrentan mayores dificultades para evacuar durante emergencias.

…night, Ukrainian police paramedics rescued children through a balcony after russian forces struck the city of Kramatorsk with a guided bomb. Rescuers had to park the car directly under the second-floor balcony and use it as a ladder to get the children out; it was the only way… pic.twitter.com/nKoBseSdyX — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) February 12, 2026

El rescate de esta mujer pone en evidencia no solo el alto costo humano de la guerra, sino también el trabajo de los servicios de emergencia que operan bajo condiciones extremas, muchas veces obligados a elegir entre continuar un rescate o proteger su propia vida.

Mientras el conflicto se prolonga, surge una pregunta: ¿hasta cuándo seguirán las zonas civiles pagando el precio más alto de la guerra?