ZMG DE NOCHE: Le echan montón a velador de rastro, entre 4 lo amagan y le disparan

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 16 de octubre y la madrugada del marte 17 de octubre, en aquella región del país.

Trailero causa accidente y conductor vive para contarlo

Un vehículo tipo tráiler cargado con una gran cantidad de aires acondicionados, intentó retornar sobre la carretera a Morelia a la altura de la calle Emiliano Zapata, en el poblado de Buenavista en Tlajomulco de Zúñiga, la maniobra género que otro vehículo de carga lo embistiera y dejara totalmente volcado.

Tras el impacto el conductor del vehículo que iba cargado con vegetales, quedó atrapado entre los fierros retorcidos, situación por la que unidades de emergencia de bomberos y paramédicos de Cruz Roja, lo rescataron.

Derivado del fuerte impacto el conductor de aproximadamente 35 años quedó prensado se reporta en estado de regular a grave.

A bordo de una ambulancia el conductor fue estabilizado, presentaba fracturas expuestas en ambas piernas así como en uno de sus brazos, de milagro vivió para contarlo.

El conductor del tráiler y presunto causante del accidente escapó del lugar dejando abandonada la unidad y la millonaria carga que transportaba, debido al accidente el carril consentido de Morelia a Guadalajara quedó totalmente bloqueado generando así un tremendo caos vehicular.

🔴#SEGURIDAD Se registró un fuerte accidente entre un tráiler y un vehículo de carga en el retorno de la carretera a Morelia a la altura de la calle Emiliano Zapata en Tlajomulco, uno de los conductores fue trasladado en estado grave de salud. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/jM97qH2x4Q — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 17, 2023

Lo sorprenden con las manos en la masa

El recorrido de vigilancia de elementos de la policía de Guadalajara sobre la avenida Jesús Reyes Heroles a su cruce con la calle José María Sánchez en la colonia Lázaro Cárdenas, detectaron a un hombre el cual fue sorprendido consumiendo droga en plena vía pública.

El sujeto intentó evadir a los oficiales, sin embargo fue interceptado y sometido a una revisión de rutina, ahí le aseguraron una pipa para el consumo de la droga sintética conocida como cristal, pero también varias dosis de la venenosa droga.

Osvaldo Hernández policía de Guadalajara relató que al hacerle una revisión precautoria “le están asegurando en sus pertenencias 19 bolsas que contienen material granulado de la droga sintética de la misma droga”.

El ahora detenido fue identificado como David “N” de 37 años, el cual fue turnado ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de la República delegación Jalisco, dónde será investigado por delitos contra la salud.

Balacera despierta a vecinos en Guadalajara

La tranquilidad de los vecinos de la colonia Santa Cecilia en el municipio de Guadalajara se vio interrumpida tras escucharse una serie de disparos, los hechos ocurrieron sobre la confluencia de las calles Alfonso Esparza Oteo y Joaquín Amaro.

Juan Carlos Rodríguez paramédico de la Cruz Verde de Guadalajara indicó que al llegar a lugar “encontramos a un paciente de entre 30 a 35 años, herido por proyectil de arma de fuego”.

La víctima aparentemente no es vecino de la zona, según testigos discutió con otro hombre el cual sacó una pistola y le disparó a quemarropa en la cabeza.

Los impactos los trae directamente en cara “ya encontramos sin vida al paciente”, dijo el policía.

La víctima fatal no fue identificado, del causante se sabe tras perpetrar el crimen escapó caminando tranquilamente, en el lugar de los hechos quedaron dos casquillos percutidos del calibre 9 mm como evidencia del asesinato.

Ladrones echan montón a un velador y le disparan

Policías de Tlajomulco de Zúñiga requirieron el apoyo de paramédicos de Cruz Verde, sobre el camino a San Isidro Mazatepec y la calle Guadalupe Victoria en la colonia Santa Cruz de las Flores, el velador de un rastro fue atacado a balazos.

Los socorristas ingresaron al inmueble para brindar la atención a un hombre de aproximadamente 40 a 45 años, el cual se reportaba en estado crítico de salud.

Paramédicos llevaron a cabo el traslado de la víctima a un puesto de socorro, presentaba al menos una lesión arma de fuego a la altura de la espalda.

El lesionado pudo referir a las autoridades que un grupo de cuatro sujetos ingresaron al lugar, tras someterlo le dispararon a sangre fría, posteriormente los hombres abandonaron el lugar, se desconoce si el móvil del crimen pudiera ser el robo.

🔴#SEGURIDAD El velador de un rastro fue agredido a balazos en camino a San Isidro Mazatepec y calle Guadalupe Victoria en Tlajomulco, el lesionado fue atendido y trasladado por personal médico a la clínica de urgencias. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/fujG8E5DQY — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 17, 2023

¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.