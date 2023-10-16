ZMG DE NOCHE: Le clavan desarmador en un ojo y sus gritos despiertan a vecinos

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 15 de octubre y la madrugada del lunes 16 de octubre, en aquella región del país.

Choque termina en balacera

Un percance vial terminó con detonaciones de arma de fuego sobre avenida Niños Héroes en Guadalajara, quien hizo un disparo fue un hombre que se identificó cómo policía de investigación, el choque también derivó en una intensa movilización policíaca.

Elementos de Seguridad se desplazaban a lo largo de la avenida Niños Héroes al cruce con la calle Pavo en Guadalajara, se reportaban detonaciones de arma de fuego tras un percance vial entre dos particulares, el vehículo en color rojo era conducido por un hombre que se identificó cómo elemento de la Fiscalia Estatal.

Había chocado contra un compacto en color negro, un choque qué sólo que había quedado en daños materiales, sin embargo el policía de investigación sacó un arma de fuego y realizó un disparo, por lo que la zona del choque tuvo que permanecer resguardada para la fijación del casquillo percutido, la movilización continuaba en el cruce.

Tras el percance todo derivó en la movilización de más unidades de la Fiscalia Estatal, qué llegaron al punto para apoyar a su compañero en la situación.

Combaten incendio en pollería

El olor a quemado alertaba de un incendio en la colonia Providencia en Guadalajara, era un establecimiento de venta de pollos y hamburguesas el que ardía en llamas, el fuego estaba fuera de control, se propagó rápidamente.

La emergencia se presentó sobre la calle Alberta al cruce con avenida Providencia, bomberos y policías se movilizarony tuvieron realizar una entrada forzada para sofocar el fuego utilizando agua a presión.

Por varios minutos se hizo un cierre a la circulación para las labores, el incendio quedó controlado sin que resultara alguna persona lesionada ya que el establecimiento estaba totalmente solo, durante el día se haría la evaluación de posibles daños estructurales

🔴#SEGURIDAD Se registró un incendio en un negocio de Av. Providencia y calle Alberta en el municipio de Guadalajara, el fuego se propagó y consumió el establecimiento, no hubo personas lesionadas. Con información: @ArmParra pic.twitter.com/wxNXLB73ey — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 16, 2023

Vuelca camioneta

El asfalto mojado hizo perder el control al conductor de una camioneta sobre la avenida Mariano Otero al cruce con Periférico en Zapopan, quedó volcada sobre el carril lateral, a pesar de lo aparatoso no hubo personas lesionadas.

Según testigos primero se impactó en la conocida cómo "cola de caimán" y terminó sobre uno de sus costados, fueron policías viales los que llegaron al punto para el proceso correspondiente y finalmente una grúa llegó para mover la camioneta

Le clavan desarmador en un ojo

Policías y paramédicos se movilizaron a la colonia Río Verde en Guadalajara, luego de que con un desarmador le provocaron una lesión a un hombre, que gritaba de dolor pues se lo habían incrustado en uno de sus ojos.

Los gritos de dolor de un hombre despertaron a vecinos de la colonia Río Verde, lo vieron en el piso con bastante sangre en el ojo derecho.

Le habían incrustado un desarmador, por lo que policías y paramédicos llegaron para atenderlo, aún estaba consciente, el joven tiene 30 años de edad, su padre comentó desconocer cómo terminó con la herida, aunque reconoció qué su hijo suele ser problemático.

"No sé, es lo que están viendo cómo fue, es que a veces se pone mal el muchacho y a veces le da delirio de persecución"

Fue a bordo de una ambulancia donde trasladan al hombre con la herida penetrante, se reporta en estado grave.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Hacienda La Herradura e Isidro Olvera, elementos policíacos llegaron al punto, según testigos no es la primera vez que el hombre sufre heridas delicadas.

🔴#SEGURIDAD Los gritos de dolor de un hombre despertaron a vecinos de la Col. Río Verde en Guadalajara, lo vieron en el piso con bastante sangre en el ojo derecho, le habían incrustado un desarmador. Con información: @ArmParra pic.twitter.com/17qRWZIiPs — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 16, 2023

¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.