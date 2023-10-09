ZMG DE NOCHE: ¡Por el amor de una mujer! Hermanos discuten, uno es herido de bala

Estos fueron algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 8 de octubre y la madrugada del lunes 9 de octubre.

Balacera en Teocaltiche deja a una niña y a un adulto sin vida

Una vez más los disparos causaron pánico entre los vecinos del municipio de Teocaltiche, Jalisco, los primeros reportes indicaban de varias personas lesionadas en la confluencia de las calles Donato Guerra y La Cruz, en la colonia Najayote.

Autoridades indicaron que un grupo armado abordo de varios vehículos, algunos de ellos con blindajes artesanales de los llamados monstruo, acudieron al lugar y abrir un fuego contra varias personas, el saldo preliminar de la Fiscalía estatal es de una menor y un hombre muertos y lesionados un hombre y una mujer, los cuales reportan en estado grave de salud.

En el lugar fueron asegurados una gran cantidad de casquillos percutidos de armas largas y cortas de grueso calibre, autoridades trabajan para esclarecer el móvil del crimen.

Hallan granada casera en la calle

El reporte de un bulto sospechoso detectado por los vecinos de la calle José Aguilar, en la colonia Agua Fría de Zapopan, generó una intensa movilización en la zona.

Los oficiales en la búsqueda del bulto sospechoso, detectaron un artefacto explosivo, de manera preliminar se hablaba de una granada de fragmentación, por lo que solicitaron la intervención del grupo especializado en explosivos de la policía del estado.

Elementos especializados en explosivos indica que el artefacto de fabricación casera sin embargo el riesgo de una explosión es latente.

El artefacto explosivo fue asegurado bajo el protocolo de alto riesgo, de momento se desconoce quién abandonó el explosivo en el lugar, por lo que se dio parte a las autoridades federales, quién es llevarán a cabo la investigación correspondiente.

Por el amor de una mujer baleó a su hermano

El reporte de una persona herida por arma de fuego activo a policías tonaltecas sobre el cruce de las calles Mango y Dunas, en la colonia Lomas del Camichín.

En el lugar fue localizado un hombre de 30 años, el cual presentaba un impacto de bala, por lo que paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron en estado grave a un hospital.

Logró decir a las autoridades que el causante había sido su hermano, con el cual había sostenido una discusión.

Se trató de una disputa de dos hermanos por el amor de la mujer; lamentablemente el sujeto de 30 años se reporta en estado grave de salud.

El agresor y hermano de la víctima logró escapar a bordo de un vehículo de alta gama, la rivalidad en el amor de una mujer lo hizo perder el control.



Un choque en Tlajomulco

Unidades especializadas en rescate urbano de cruz roja, se activaron ante el reporte de un choque en el circuito metropolitano, en el tramo de Arvento a Cajititlan, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Jesús Velasco de rescate urbano dela Cruz Roja indicó que “un accidente con una persona prensada a nuestro arribo encontramos un accidente que es frontal de una camioneta familiar contra un tráiler en la cual la camioneta queda volcada con un masculino al interior pensado totalmente”.

La magnitud del impacto es totalmente impresionante la víctima de aproximadamente 20 a 25 años, murió al instante quedó prensado entre los fierros retorcidos.

El conductor del tráiler escapó del lugar a pesar que se presume no tuvo responsabilidad en el percance, pues había una huella de frenado, al parecer el exceso de velocidad con el que era conducido a la camioneta hizo que la curva lo hiciera perder el control e invadiera el carril contrario.

Tras la llegada de personal forense, el cadáver del joven que era vecino del poblado de Cajititlan, fue rescatado con las llamadas quijadas de la vida.

Halla a mujer baleada en Guadalajara

El reporte de una persona inconsciente tirada sobre la vía pública, generó la movilización de policías de Guadalajara sobre el cruce de las calles Damasco y Puerto Melaque en la colonia Cuauhtémoc, al oriente de la metrópoli tapatía.

En el lugar los oficiales corroboraron el hecho, se trataba de una joven la cual estaba en medio de un charco de sangre, por lo que paramédicos acudieron al lugar y corroboraron que ya no contaba comida.

La mujer fue localizada sobre el arroyo vehicular la misma presenta un impacto de arma de fuego y quedó bocabajo.

La zona fue acordonada por los oficiales tapatíos, en la escena del crimen no se localizaron casquillos percutidos, algunos vecinos indicaron haber escuchado una detonación, sin embargo no proporcionaron datos de posibles causantes.

La Fiscalía de Jalisco lleva a cabo la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.