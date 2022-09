ZMG DE NOCHE: Muere funcionario atacado por ex pareja de su novia

ZMG DE NOCHE: LOCALIZAN A HOMBRE EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA DE ZAPOPAN

Los vecinos de la Colonia Lomas de La Primavera detectaron un bulto sospechoso que había sido abandonado sobre el cruce de las Calles Chapala y Puente Grande, en la inspección de los uniformados realizaron el hallazgo de un cadáver.

Paramédicos de la Cruz Verde Zapopan, acudieron al lugar de los hechos y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De momento se desconocen datos de los agresores, así como las lesiones que derivaron en el deceso del sujeto, por lo que será el dictamen forense el que determine el tipo de lesiones que acabaron con la vida del hombre hasta el momento no identificado.

MUERE HOMBRE EN TRÁGICO ACCIDENTE EN HACIENDA SANTA FE

Unidades de Emergencia fueron notificados a través del 911 de una persona inconsciente tirada sobre lo que es la confluencia de las Calles San José y Honduras en la Colonia Hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, a su llegada localizaron a un hombre inconsciente en el arroyo vehicular.

Los socorristas intentaron reanimar al sujeto de aproximadamente 40 a 45 años, pero se percataron que las lesiones que presentaba eran incompatibles con la vida a consecuencia del impacto contra el asfalto.

Autoridades llevaron a cabo el acordonamiento de la zona donde ocurrió el percance, de momento se desconoce si la víctima se ve involucrada en algún choque o simplemente sufrió que derrape de su vehículo.

MUERE FUNCIONARIO PÚBLICO DE TLAQUEPAQUE POR LA EX PAREJA DE SU NOVIA, EN LA COLONIA LOS PUESTOS

Un hecho violento se consumó en una reunión familiar ubicada en una casa de la Calle Miguel Aldama y Francisco Villa en la Colonia Los Puestos de San Pedro Tlaquepaque. Un hombre atacó a una pareja a golpes y puñaladas.

Sobre la calle quedó tendido un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad, el cual estaba inconsciente, al arribo de paramédicos detectaron diversas lesiones de arma blanca, el joven quien resultó ser personal administrativo de la Comisaría de Tlaquepaque, ya no contaba con signos vitales.

El causante de la agresión resultó ser la ex pareja sentimental de la mujer, quien al no tolerar que ya no lo amaba desencadenó su furia ahora ya es buscado por la justicia.

MUERE LAVACOCHES AL SER ATACADO A TIROS EN LA COLONIA BALCONES DEL CUATRO.

Una vez más las detonaciones de arma de fuego generaron una intensa movilización policial sobre la confluencia de las Calles Luis N. Morones y Manuel Mena, en la Colonia Balcones del Cuatro en Guadalajara. Un sujeto fue atacado de manera directa a tiros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y comenzaron con maniobras de reanimación, sin embargo el joven de 25 años y de oficio lavacoches había perdido la vida.

En el lugar se localizaron al menos siete casquillos percutidos de grueso calibre y a la víctima de manera preliminar le detectaron dos impactos, uno en brazo y otro más en tórax, el cadáver fue trasladado a la morgue metropolitana.

VUELCA CAMIÓN DE TRANSPORTE EN CARRETERA A MORELIA

Un gran número de unidades se desplazaron a la carretera Morelia a la altura de la Calle 16 de septiembre en el poblado de Buenavista en Tlajomulco de Zúñiga, alertaban de la volcadura de un camión de pasajeros informaban de varios heridos.

En el lugar los pasajeros que resultaron ser trabajadores de una empresa electrónica, lograron salir de la unidad, pero otras dos víctimas tuvieron que ser rescatadas.

El eje del camión quedó a un costado de la unidad de transporte, los cinco heridos junto con el chofer fueron trasladados por sus medios a un hospital privado, únicamente resultaron poli contundidos. El percance dejó el cierre total de la carretera que va de Buenavista a Guadalajara por varias horas.

LOCALIZAN CADÁVER EN BRECHA DE VISTAS SUR EN TLAJOMULCO

El recorrido de vigilancia de elementos de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga, cambió drásticamente al circular por una zona de brechas en los contornos del Fraccionamiento Vistas del Sur, y es que localizaron el cuerpo sin vida de una persona, el olor a putrefacción los alertó.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde del municipio, y corroboraron el deceso, sin embargo por la evolución cadavérica no pudieron determinar el sexo de la víctima.

Personal forense se trasladó al lugar de los hechos para llevar a cabo el peritaje correspondiente, se espera el dictamen de la necropsia para determinar las causas del deceso.

MUERE SUJETO AL SER BALEADO EN PERCANCE VIAL EN TONALÁ

Un hombre logró llegar a bordo de su vehículo a una clínica en la zona centro de Tonalá, pedía auxilio y es que fue atacado a balazos cuando circulaba por la confluencia de la carretera libre a Zapotlanejo y la Avenida Arroyo del medio.

En el lugar la víctima fue ingresada a la sala de urgencias en estado grave, los galenos hacían todo por salvar la vida.

Elementos de la Fiscalía de Jalisco en coordinación con personal forense comenzaron las pesquisas en torno al caso, autoridades municipales no pudieron obtener datos del violento conductor disparó a sangre fría.