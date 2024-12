¡Indignante! Atrapan a delincuente tras asaltar a un menor de edad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

Durante la madrugada de este 26 de diciembre 2024, se registraron algunos hechos que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara ( ZMG) . Fuerza Informativa Azteca ( FIA ) te comparte todos los detalles sobre estos acontecimientos.

Entre los hechos más relevantes de la noche el hallazgo del cuerpo de un indigente, la volcadura de un auto, el asalto a un menor de edad y una persona herida en una riña.

Encuentran cuerpo de indigente en Zapopan; esto se sabe

El cuerpo de un hombre, de aproximadamente 35 a 45 años de edad, fue localizado en un jardín localizado sobre el cruce de las calles Oro y Antimonio, ubicado en la colonia San José del Bajío de Zapopan; al parecer el sujeto era indigente.

Los primero informes indicaron que el cuerpo del indigente no presentaba huellas de violencia; sin embargo, ante la situación del hombre, autoridades no descartan que la cause de muerte hubiera sido una hipotermia.

🔴#SEGURIDAD | Esta madrugada, autoridades localizaron a un hombre sin vida al interior de un terreno ubicado en la Col. San José del Bajío de Zapopa, no contaba con huellas de violencia. Con información: @Renee_Hdez. pic.twitter.com/rIlm6cw9Gn — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2024

¡Por exceso de velocidad! Auto choca y vuelca en calles de Guadalajara

Un fuerte golpe alertó a las y los vecinos de la colonia Olímpica en el municipio de Guadalajara, percatándose de la volcadura de un auto; el accidente dejó una persona herida. Esto se sabe.

De acuerdo con los reportes, una pareja aborda el vehículo de modelo reciente, el cual circulaba sobre la Avenida 5 de Febrero, cuando perdió el control debido al exceso de velocidad, impactándose contra un vehículo estacionado; la mujer resultó herida y presentaba múltiples contusiones.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Verde, quienes atendieron a la mujer herida, afortunadamente, no fue necesario trasladada al hospital.

🔴#REPORTEVIAL | Esta madrugada, una pareja se volcó tras chocar contra un vehículo estacionado en la Col. Olímpica en Guadalajara, una mujer resultó lesionada. Con información: @Renee_Hdez. pic.twitter.com/Y7uk0aC8SM — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2024

Capturan delincuente tras asaltar a un menor de edad en San Pedro Tlaquepaque

Un joven fue asaltado a mano armada en calles de San Pedro Tlaquepaque, al ser despojado de sus pertenencias, el menor de edad acudió con las autoridades para reportar el incidente; se generó una intensa movilización policial en cruce de las calles Emiliano Zapata y General San Martín, en este municipio.

Afortunadamente, elementos de la policía lograron la captura del delincuente, un sujeto de alrededor de 25 años de edad, quien contaba con un arma de juego hechiza con capacidad de percutor calibre 22. Además, aseguraron cuatro teléfono, uno de ellos era de la víctima.

🔴#SEGURIDAD | Un menor de edad fue despojado de sus pertenencias por sujetos armados en la Col. El Campesino en Tlaquepaque. Autoridades detuvieron al presunto causante y le aseguraron cuatro celulares, uno de ellos reconocido por el afectado. Con información: @Renee_Hdez. pic.twitter.com/KmhCsLJxO0 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 26, 2024

Hombre es atacado durante riña en Guadalajara;

Tras el reporte de una persona herida, policías y paramédicos de la Cruz Roja de Guadalajara, se desplazaron a las calles Loma Norte y Loma Verde, ubicadas en la colonia Lomas del Cuarto en San Pedro Tlaquepaque, encontrando a un hombre herido con arma blanca.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima resultó herida durante una riña. Hasta el momento se desconocen a los responsables de este ataque.

A la llegada de las unidades policiales no localizaron a la víctima debido a que fue traslado a un puesto de socorros por sus mismos familiares, pues contaba con múltiples heridas.