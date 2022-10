A 5 meses de muerte de Zuleyma, presunto feminicida sigue prófugo

A cinco meses de la muerte de Zuleyma Zaret, su familia no descansa y asegura que seguirá luchando hasta que se haga justicia, quiere ver al feminicida tras las rejas, pero a pesar de la recompensa de 100 mil pesos que ofrece la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, Edgar Rivera Arellano sigue prófugo y el caso impune.

A pesar de que la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa, aún no se sabe nada de Edgar Rivera Arellano, quien era pareja sentimental de Zuleyma Zaret.

Su familia pide el apoyo de los medios de comunicación, de las organizaciones feministas para difundir la ficha de recompensa del sujeto a quien señalan como responsable de la muerte de la joven.

“Ya se emitió una ficha con recompensa para su presunto feminicida , el día de hoy necesitamos que todo México, que todas las personas conozcan su cara de quien probablemente le arrebató la vida a mi hermana”, dice su hermana Ana Karen Contreras Serrano.

Aseguran que no descansarán hasta que la muerte de su hermana sea castigada conforme a la ley: “Hasta que no lo veamos tras las rejas, hasta que él no pague lo que le hizo a mi hermana vamos a poder estar tranquilas, vamos a poder ver qué sigue con nuestra vida, vamos a poder tener también esa paz y ese luto para poder llorar a mi hermana tranquilamente”.

¿Qué le pasó a Zuleyma?

Zuleyma Zaret, desapareció en Toluca, Estado de México (Edomex) el 15 abril pasado y su cuerpo fue hallado el 12 de mayo en una comunidad de Zinapécuaro, Michoacán.

Lo último que su familia supo de ella, es que viajaba con rumbo a Querétaro con su pareja, Edgar Rivera Arellano y en el camino, según declaró él, la joven decidió baja del automóvil, sin embargo la habría asesinado en el lugar en donde localizaron su cuerpo si vida.

"Él nos mintió desde un principio, él no nos dijo cómo habían pasado las cosas y debido a todas las investigaciones, debido a todo lo que sucedió cuando se empezó a dar su ficha de búsqueda sus amigas se comunicaron y mi hermana estaba siendo violentada por su pareja. Todo apunta a que él la asesinó", indicó su hermana.

Para su familia además de acercarse el Día de Muertos, llega un día más de la muerte de su hermana e hija.

“Prácticamente nuestro apoyo para difundir tanto la ficha de él, para poderlo encontrar es únicamente los medios de comunicación y con las colectivas que yo he estado en contacto”, recordó la joven.

Hasta el momento, la ficha de recompensa se encuentra en lugares visibles de los estados del Bajío y Centro del país desde agosto pasado, pero nada se sabe de su paradero.