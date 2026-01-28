13 diseños de uñas efecto mármol de distintos colores; cortas o largas se ven aesthetic y femeninas

Las uñas de efecto mármol pueden ser la opción perfecta si la impresión que quieres dar es una elegante y estilizada, pero sin cargar demasiado el diseño que portes en tus manos. El mármol usualmente está asociado al lujo, la arquitectura, el arte, y cada una de tus uñas pueden ser una pieza única si escoges hacerte uno de los siguientes 13 diseños.

Diseños de uñas efecto mármol

Uñas efecto mármol color verde, acabado glossy

|Crédito: Instagram @sansungnails

Uñas efecto mármol con laminado dorado

Uñas efecto mármol en color azul

|Crédito: Instagram @amberjhnails

Uñas efecto mármol color guinda

Uñas efecto mármol color café

|Crédito: Instagram @beautique_kent

Uñas efecto mármol color rosa con negro

|Crédito: Instagram @snailsnailsofficial

Uñas efecto mármol color negro

|Crédito: Instagram @rocianails__

Uñas efecto mármol color blanco

|Crédito: Instagram @salonovate

Uñas efecto mármol con base nude

Uñas efecto mármol bold grises

|Crédito: Foto Cortesía Pinterest

Uñas efecto mármol color morado

|Cortesía Pinterest

Uñas efecto mármol color rojo

|Cortesía Pinterest

Uñas efecto mármol color azul marino

|Crédito: Instagram @basecoatstories

¿Por qué el diseño mármol es una excelente opción para las uñas?

Tal y como su nombre lo dice las uñas efecto mármol imitan las vetas naturales del mármol, ya sea desde vetas blancas, grises, beige, negro o rosa. Este efecto se logra con diferentes técnicas de agua, gel diluido o pincel fino y suelen ser bastante sutiles y artísticas, dependiendo del contraste que se le de al diseño.

Este efecto para tus uñas es atemporal, no pasa de moda y en realidad se adapta a nuevas tendencias, si quieres tener un diseño en tus uñas pero sin sobrecargarlas y demostrar cierta sobriedad o refinamiento, este efecto es perfecto, además es versátil y queda bien para el día a día e incluso para eventos un poco más formales.

