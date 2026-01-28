inklusion logo Sitio accesible
13 diseños de uñas efecto mármol de distintos colores; cortas o largas se ven aesthetic y femeninas

El efecto mármol en tus uñas podría darte la elegancia perfecta que buscas para poder lucirte.

Uñas Diseño Mármol
|Crédito: Instagram @sansungnails | @kokostudio.ca
Estilo de vida

Escrito por:  Gabriela Reyes

Las uñas de efecto mármol pueden ser la opción perfecta si la impresión que quieres dar es una elegante y estilizada, pero sin cargar demasiado el diseño que portes en tus manos. El mármol usualmente está asociado al lujo, la arquitectura, el arte, y cada una de tus uñas pueden ser una pieza única si escoges hacerte uno de los siguientes 13 diseños.

Diseños de uñas efecto mármol

  • Uñas efecto mármol color verde, acabado glossy
Uñas efecto mármol verdes
|Crédito: Instagram @sansungnails

  • Uñas efecto mármol con laminado dorado
Uñas Efecto Mármol Laminado Dorado

  • Uñas efecto mármol en color azul
Uñas Efecto Mármol
|Crédito: Instagram @amberjhnails

  • Uñas efecto mármol color guinda
Uñas Efecto Mármol

  • Uñas efecto mármol color café
Uñas Efecto Mármol
|Crédito: Instagram @beautique_kent

  • Uñas efecto mármol color rosa con negro
Uñas Efecto Mármol Rosa
|Crédito: Instagram @snailsnailsofficial

  • Uñas efecto mármol color negro
Uñas Mármol color Negro
|Crédito: Instagram @rocianails__

  • Uñas efecto mármol color blanco
Uñas Efecto Mármol
|Crédito: Instagram @salonovate

  • Uñas efecto mármol con base nude
Uñas Efecto Mármol

  • Uñas efecto mármol bold grises
uñas efecto marmol
|Crédito: Foto Cortesía Pinterest

  • Uñas efecto mármol color morado
Uñas Efecto Mármol
|Cortesía Pinterest

  • Uñas efecto mármol color rojo
Uñas efecto mármol
|Cortesía Pinterest

  • Uñas efecto mármol color azul marino
Uñas efecto mármol
|Crédito: Instagram @basecoatstories

¿Por qué el diseño mármol es una excelente opción para las uñas?

Tal y como su nombre lo dice las uñas efecto mármol imitan las vetas naturales del mármol, ya sea desde vetas blancas, grises, beige, negro o rosa. Este efecto se logra con diferentes técnicas de agua, gel diluido o pincel fino y suelen ser bastante sutiles y artísticas, dependiendo del contraste que se le de al diseño.

Este efecto para tus uñas es atemporal, no pasa de moda y en realidad se adapta a nuevas tendencias, si quieres tener un diseño en tus uñas pero sin sobrecargarlas y demostrar cierta sobriedad o refinamiento, este efecto es perfecto, además es versátil y queda bien para el día a día e incluso para eventos un poco más formales.

