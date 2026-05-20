Las cejas pueden tener algunos pelos rebeldes que arruinan todo el look por lo que muchas personas optar por plancharlas para dejarlas bien planas. Ahora te contamos cómo lograrlo en casa.

Para planchar tus cejas en casa de forma segura, necesitas un kit de planchado o laminado de cejas y seguir cuidadosamente los tiempos de pose para evitar quemar el vello o irritar tu piel. El proceso ablanda los vellos rebeldes para que adquieran una dirección uniforme y prolija.

¿Cómo planchar las cejas en casa?

Materiales necesarios

Un kit de planchado (incluye gel permanente/planchador, fijador y reestructurante).

Cepillos para cejas limpios (spoolies).

Papel film plástico (osmótico o de cocina) cortado en rectángulos del tamaño de tus cejas.

Algodones o esponjas y agua limpia.

Paso a paso para el planchado

Limpieza total

Lava muy bien tus cejas con agua y jabón o un limpiador libre de aceites. Deben quedar completamente secas y sin restos de maquillaje.



Protección (Gel Reestructurante)

Aplica una capa del gel reestructurante (suele ser el paso 3 o el tubo nutritivo) sobre la ceja y la piel de alrededor para protegerla. Déjalo actuar por 5 minutos hasta que se absorba un poco. No lo retires.

Ablandamiento (Gel Planchador o Permanente)

Aplica el gel planchador desde la raíz. Déjalo actuar durante 2 minutos para suavizar el vello. Pasado ese tiempo, usa el cepillo para peinar y alinear los pelitos pelo a pelo en la dirección deseada.



Tiempo de pose con film plástico

Cubre tus cejas con los rectángulos de plástico para concentrar el producto y evitar que se muevan. Deja actuar entre 15 y 20 minutos (si tu vello es muy grueso o rebelde, opta por los 20 minutos). Al terminar el tiempo, retira el plástico y limpia todo el producto con un algodón húmedo.



Fijación (Gel Fijador)

Aplica una buena capa de gel fijador y vuelve a peinar la ceja con el diseño final exacto que deseas. Coloca un nuevo trozo de plástico encima y déjalo actuar por otros 15 minutos. Retira el film y limpia profundamente con algodón húmedo para quitar cualquier residuo químico.

Nutrición final

Aplica una última capa de gel reestructurante para hidratar la zona y contrarrestar el proceso químico. Este paso ya no se enjuaga.

Cuidados cruciales posteriores

No mojar las cejas: Evita el agua, el vapor, el sudor excesivo o las albercas durante las siguientes 24 horas para que el efecto se fije correctamente.

Mantenimiento diario: Cepilla tus cejas hacia arriba por las mañanas y antes de dormir para mantener su forma dócil.

Depilación posterior: Si necesitas depilar o recortar vellitos sobrantes, hazlo siempre después de terminar todo el proceso de planchado, nunca antes, para evitar irritaciones extremas.

