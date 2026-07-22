¡El rumbo de MasterChef 24/7 sufre un giro inesperado! Le retiran el Pin del Chef a Julio por esta razón

Después de una intensa gala en la que los 13 cocineros restantes del reality show se disputaron el codiciado Pin del Chef de cara a la recta final de la competencia culinaria, este martes de beneficios y castigos fue escenario de un giro inesperado, pues Julio, quien fue el gran triunfador de la noche de ayer, perdió el Pin del Chef debido a una inesperada razón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego del primer reto de la noche en el que los participantes, acompañados de estudiantes de la universidad ICEL, tuvieron que preparar platillos con carne de avestruz o venado, los paladares más exigentes de México tomaron la palabra para revelar que durante la toma de ingredientes en la noche de ayer, tanto Julio como Jazmín agarraron insumos que no estaban permitidos, por lo que decidieron retirarle el Pin del Chef al cocinero y dárselo a Flor, quien fue la otra finalista que se disputó la insignia.

Cabe recordar que la victoria de Julio le había dado la salvación inmediata y su presencia en el Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7.

Luego de darle el Pin a Flor, la cocinera tuvo un par de decisiones difíciles que tomar y es que se le pidió determinar si Julio podía seguir compitiendo para salvarse o si se iba directo al próximo domingo de eliminación, por lo que la nueva portadora de la insignia sentenció que su compañero podía seguir cocinando esta semana, a excepción del segundo reto de esta noche.

Por si no fuera suficiente, Flor tuvo que tomar la misma decisión que con Julio, pero con Jazmín en mente; sin embargo, también le permitió seguir cocinando para salvarse.

Es necesario apuntar que el concursante con la mejor propuesta de la noche conseguirá la salvación y formará parte automáticamente de los mejores 12 cocineros del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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