3 famosos que despreciaron a México de la peor manera.

La Copa del Mundo llegó a su fin dejando a Argentina como la gran campeona; sin embargo, durante esta justa mundialista México tuvo una de sus perores actuaciones luego de quedar eliminado en Fase de Grupos.

A lo largo de la justa se desató una polémica que incluyó a Messi y a México, pero no fue la única, ya que, tras el campeonato obtenido por la Scaloneta, personajes como el trombonista de la banda argentina Los Caligaris y Gerard Piqué, exfutbolista de España, también se encargaron de hacerle el feo a nuestro país.

¿Qué pasó con Messi y la playera de México? México y Argentina se vieron las caras en la segunda fecha en donde la albiceleste superó al Tricolor. Al término del encuentro Messi intercambió su playera con un futbolista de la Selección Mexicana, misma que colocó en el suelo del vestidor y supuestamente pateó.

Este hecho generó toda una controversia alrededor del ‘10’ de la Selección Argentina, pues el Canelo Álvarez se le fue a la yugular y los fans mexicanos también. Posteriormente, jugadores como Sergio El Kun Agüero, Andrés Guardado y Cesc Fábregas trataron de calmar las aguas y aseguraron que no lo hizo con esa intención, así mismo, señalaron que es común que las camisetas terminen en el suelo por el sudor.

Al final la cosa se arregló y el Canelo se disculpó con Messi, el Kun Agüero también y todo quedó en eso. Por su parte, Messi declaró que todo fue un malentendido y él nunca le ha faltado el respeto a nadie, por lo que no tenía por qué pedirle perdón a nadie.

¿Por qué Los Caligaris despidieron a uno de sus integrantes?

Los Caligaris tienen un gran público en México y cada vez que se presentan en nuestro país abarrotan; sin embargo, luego de que Argentina se coronara campeona del mundo se desataron infinidad de comentarios en redes por este hecho, incluso algunos aficionados mexicanos pusieron en entredicho la legalidad del título de la albiceleste.

El fervor por la obtención del título fue tal que uno de los integrantes de la agrupación se enganchó en redes e hizo un comentario desafortunado y despectivo sobre el futbol mexicano, lo que generó un gran desconcierto entre sus seguidores.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento por tener la co... rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mari...”, escribió Federico Zapata, quien fue apartado de la agrupación.

“Amigos y amigas: Nos apena mucho la situación que se ha generado de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacía México y su gente. Ante tal situación anunciamos la DESVINCULACIÓN de la banda de este integrante”, versa el comunicado de Los Caligaris.

Pero la cosa no terminó ahí y los fans mexicanos les pidieron a los organizadores del Vive Latino que cancelen la presentación de Los Caligaris en en festival.

Gerard Piqué y su desafortunado comentario sobre México

Pique no ha dejado de ser noticia desde que se separó de Shakira en junio pasado por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas, pero todo apunta a que se debió por una infidelidad del exfutbolista.

Casi inmediatamente después de su separación Piqué comenzó a salir con Clara Chía, su actual pareja sentimental, quien ha sido señalada como la tercera en discordia entre el español y la cantante colombiana.

Posteriormente, enfrentó una batalla legal con su expareja por la custodia legal de sus hijos Milan y Sasha, pero todo llegó a buen puerto y hace unos días firmaron el tan esperado acuerdo que le permitirá a Shakira mudarse con sus hijos a Miami.

Cuando las aguas se habían calmado, Gerard volvió a dar de qué hablar, pero ahora por un desafortunado comentario sobre México y su partición en el Mundial durante un live con el Kun Agüero y su amigo Ibai Llanos.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”, dijo el exfutbolista.

Ante esto, aficionados mexicanos arremetieron contra el ex de Shakira: “Etiqueten al Canelo”, “El mayor logro de Piqué fue tener un hijo con Shakira”, “Es que es la monotonía Pique”, fueron algunos de los comentarios.