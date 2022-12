Piqué se burla de México y usuarios piden cancelarlo: ¿Qué dijo?

Gerard Piqué no ha dejado de ser noticia desde que en junio pasado confirmara su separación de Shakira por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas, pero todo apunta que habría sido por una infidelidad del exjugador del FC Barcelona.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

El exfutbolista español se puso en el ojo del huracán después de que casi de forma inmediata inició su romance con Clara Chía Marti, joven española con la que se dejó ver muy cariñoso a escasos días de haberse separado de la cantante colombiana.

Luego de una incesante disputa legal por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, Piqué al fin llegó a un acuerdo con Shakira para que la intérprete de “Te felicito” y “Monotonía” pueda mudarse con sus hijos a Miami, Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿Piqué y Clara Chía terminaron por culpa de Shakira?

Sin embargo, hace unos días volvió a acaparar los reflectores después de que se filtrara un video de hace meses en el que supuestamente aparecía Clara Chía Marti en la casa de Shakira mientras la cantante se encontraba de viaje, pero luego se dio a conocer que no era la empleada de Kosmos, sino la esposa de uno de los amigos y socios del exjugador que también se encontraba en la reunión.

¿Piqué y Clara Chía han tenido problemas por culpa de Shakira? Luego de que ambos firmaran un acuerdo por la custodia de sus hijos, Clara Chía habría mostrado su malestar y le habría recriminado al español el hecho de que permitiera que Shakira se mudara a Estados Unidos con sus primogénitos.

De acuerdo con medios españoles, Clara no está de acuerdo con que la barranquillera se mude a Miami, ya que esto podría alejarla de Piqué, quien tendría en mente adquirir una propiedad en Estados Unidos para estar más cerca de sus hijos.

Pero eso no es todo, al parecer Clara ya se hartó de ser asediada por la prensa y de ser señalada como la tercera en discordia en la relación entre ambos famosos.

También te puede interesar: Empleados de Piqué hacen dibujo de su novia y se burlan de ella.

¿Qué dijo Piqué sobre México?

Tal parece que a Piqué ya le gustó ser portada de los diferentes diarios y revistas, ahora el exfutbolista volvió a acaparar los reflectores con una serie de desafortunados y sarcásticos comentarios sobre el desempeño de la Selección Mexicana en la pasada justa mundialista.

Durante una transmisión en vivo, el exjugador de la Selección de España habló sobre el rendimiento del Tricolor: “Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”. Ante esto, Ibai Llanos y Sergio ‘El Kun’ Agüero, se limitaron a expresar sonidos y mostraron sus rostros de sorpresa e incredulidad.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los comentarios de Piqué no cayeron nada bien en la afición mexicana, incluso algunos arremetieron en contra del ex de Shakira: “Etiqueten al Canelo”, “El mayor logro de Piqué fue tener un hijo con Shakira”, “Es que es la monotonía Piqué”, fueron tan solo algunos de los comentarios.