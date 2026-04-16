La piel de porcelana es una de las tendencias más deseadas por miles de personas, sin embargo, con la llegada de la humedad y el calor de la primavera, podría convertirse en un reto imposible de conquistar.

Por eso, hoy te presentamos las 3 mejores formas sencillas para conseguir este efecto en tu rostro, que tiene un acabado luminoso, uniforme y suave, sin necesidad de aplicar decenas y decenas de productos de skincare.

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Las 3 formas para conseguir una piel de porcelana

Con la llegada del calor y la humedad, la piel necesita de un cambio de estrategia, para obtener el "acabado de porcelana" no necesitas de muchos productos, sino de mejores hábitos y de aplicar lo siguiente:

Doble limpieza es innegociable

Durante la primavera sudamos más y hay más polen en el aire, esto obstruye los poros, por lo que para conseguir una textura de porcelana, es necesario primero limpiar con un aceite o bálsamo para disolver el bloqueador y el sebo y después utilizar un gel limpiador habitual. Esto garantizará que no queden residuos que opaquen tu rostro.

3 formas de lograr “piel de porcelana” esta primavera|Pexels: Yan Krukau

Cambia a texturas tipo "gel" o "agua"

La pesadez de las cremas de invierno pueden causar brillos indeseados. El secreto para obtener la famosa "piel coreana" es la hidratación en capas ligeras. Cambia tu crema densa por un suero con ácido hialurónico o por una crema de consistencia tipo gel. Así mantendrás la elasticidad y ese brillo saludable sin sentir la cara pegajosa.

Vitamina C, tu escudo de luminosidad

El sol de primavera empezará a ser más fuerte, así que mejor aplica un suero de Vitamina C por las mañanas, antes de tu bloqueador. Esto te ayudará a iluminar el tono de inmediato y también evitará que aparezcan manchas nuevas que arruinen el efecto uniforme de tu rostro.

3 formas de lograr “piel de porcelana” esta primavera|Pexels: Yan Krukau

Este tipo de productos son el estándar de oro para una piel que parece irradiar luz desde su interior y luce saludable al mismo tiempo.