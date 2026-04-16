15 frases para dedicar Buenas Noches en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas alrededor del mundo, por lo que es uno de los canales básicos de comunicación con quienes no tenemos cerca. Es por esto que puedes mandar lindos mensajes para estar más cerca con tu ser querido.

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En esta nota te vamos a contar sobre 15 frases que puedes utilizar para dedicar Buenas Noches en WhatsApp y que la otra persona se sienta querida. Toma nota y no olvides ninguna.

¿Cuáles son las mejores frases para dedicar?

“Que descanses, mi amor. Sueña bonito mientras llega mañana para volver a verte.”

Perfecta cuando quieres ser dulce sin exagerar. Es sencilla, cariñosa y transmite que piensas en esa persona antes de dormir.

“Buenas noches. Ojalá pudieras ver la sonrisa que se me pone cada vez que me escribes.”

Es una buena frase cuando quieres que la otra persona sepa el efecto que causa en ti. Es romántica pero honesta, sin cursilerías.

“Que la noche te traiga sueños tan bonitos como los momentos que compartimos juntos.”

La puedes utilizar luego de una cita o un día especial. Le recuerdas que lo que viven juntos es importante para ti.

“Me voy a dormir pensando en ti. Como siempre.”

Es corta, directa y con un toque de ternura que desarma. Perfecta para enviar justo antes de apagar el celular.

“Descansa, amor. Mañana será un día mejor porque estarás en él.”

Acá tenemos una motivación para cuando se necesita un empujón emocional. Les recuerda que se tienen el uno al otro.

mensaje|Laurent Delhourme

“Buenas noches. Te mando un abrazo apretado, aunque sea a la distancia.”

Cuando están lejos físicamente pero quieres que sienta tu presencia. El detalle del abrazo “apretado” hace toda la diferencia.

“Que tengas dulces sueños. Si puedes, sueña conmigo.”

Esta es una frase juguetona y cariñosa a la vez. Es una forma linda de saludar sin sonar demasiado seria.

“Cierro los ojos y ahí estás. Buenas noches, mi persona favorita.”

Transmite intimidad y cariño profundo. Perfecta para relaciones donde ya hay mucha confianza.

“Hasta mañana, mi vida. Que descanses y sueñes con todo lo que nos falta vivir juntos.”

Es un saludo romántico con una proyección hacia el futuro. Ideal para parejas que están construyendo planes a largo plazo.

“Buenas noches, corazón. Gracias por ser la mejor parte de mis días.”

Agradecida y amorosa. Funciona especialmente bien cuando quieres reconocer lo que esa persona aporta a tu vida.

“Descansa, amiga. Mañana seguimos con las ocurrencias.”

Si el mensaje es para una amiga pues esta es una frase ligera y cómplice. Perfecta para esa amiga con la que compartes risas todo el día.

La otra persona se sentirá especial.

“Buenas noches, linda. Que mañana amanezca con buenas noticias para ti.”

Cuando sabes que tu amiga está esperando algo importante: resultados, una respuesta, un cambio. Es una forma bonita de acompañarla.

“Que descanses bien. Te quiero un montón.”

Simple, directa y llena de cariño genuino. Nunca está de más recordarle a tus amigas cuánto significan.

“Dulces sueños, reina. Mañana nos echamos el chisme pendiente.”

Es una gran opción para cuando no se pudieron poner al día con sus conversaciones. Les da algo que esperar para el día siguiente.

“Buenas noches. Gracias por existir y por siempre estar ahí.”

Emotiva y sincera. Úsala en esos momentos donde realmente aprecias tener a esa amiga en tu vida.