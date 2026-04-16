Este es el perfume más delicioso que huele a sandía: ideal para la primavera y todas las edades

El mejor perfume para usar en primavera es aquel que tenga notas frutales, como la sandía. No necesariamente se trata de una marca en específico, sino de una estructura olfativa que te hará oler delicioso, sin importar qué edad tengas.

Para que un buen perfume con olor a sandía sea potente y delicioso, debes asegurarte de que no tenga un aroma artificial, sino fijarte en las notas de salida, según Glamour:

Sandía fresca (acuosa, jugosa)

Melón o manzana verde

Cítricos ligeros (bergamota o mandarina)

Conoce la manera correcta de elegir un perfume.|(CANVA)

Para las notas de corazón, que muchos consideran el alma del perfume, busca uno que tenga olores a flores ligeras, como jazmín, fresia o mimosa. También se recomiendan las notas verdes o acuáticas, como el pepino.

Finalmente, para las notas de fondo necesitas uno que tenga almizcle blanco, vainilla suave y maderas suaves como cashmere o vetiver.

¿Qué significa ponerse perfume de sandía?

Desde el punto de vista de la belleza y la moda, llevar perfume de sandía evoca alegría, frescura y dulzura. Glamour detalla que este aroma se ha hecho cada vez más popular desde 2024, y ahora en primavera se sigue usando para las vacaciones, la escuela y hasta en la oficina.

El olor a sandía en perfume evoca a la alegría.|Gemini

La manera correcta de poner el perfume para que dure todo el día

Para que tu perfume dure más tiempo, puedes usar uno de los 5 trucos que Vogue recomienda hacer:

No uses desodorante. Aplica el perfume en tu piel y no en tu ropa. Rocía directo en los puntos clave del cuerpo: cuello, muñecas, lóbulos de las orejas. No guardes el perfume en el baño porque la humedad hace que pierda su intensidad. Ponte vaselina en la piel antes de ponerte el perfume.

¿Con qué color de uñas puedes combinar tu perfume olor a sandía?

La mejor forma de combinar el perfume de sandía con el diseño de uñas sin duda es elegir un potenciador visual; es decir, nada más y nada menos que las uñas estilo sandía.

Algunos diseños copian tal cual los colores de la sandía, la cáscara verde y el interior rojo con las semillas negras, pero puedes darle un estilo minimalista y elegir solo el tono rojizo con detalles verdes.

Hay un montón de posibilidades que puedes checar en redes sociales como Pinterest. A continuación, te damos unos ejemplos en fotos: