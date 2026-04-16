Lo que la mayoría de las personas anhelan es llegar a la casa después de un arduo día de trabajo y sentarse en la sala a desconectarse del mundo exterior con una buena serie o película, aunque la mayoría de las veces el volumen no es suficiente. Por lo anterior, si estás pensando en comprar una barra o equipo de sonido para que se escuche como en el cine, estas son las 4 ideas para instalarlo, como también lo son para reemplazar la barra desayunadora de tu cocina para un estilo aesthetic.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que no en cualquier zona se puede instalar, ya que el sonido podría no dispersarse tan bien o ocupar mucho espacio. Asimismo, existe el riesgo de que la barra se caiga si no está bien ajustada, lo que significaría una pérdida de dinero significativa. Conoce las 4 ideas de techo para tu patio y haz que tu casa se vea de tipo industrial moderno.

Así puedes instalar tu barra de sonido en la sala

1. En la pared: El montar la barra de sonido en una pared de la sala puede ser la opción más viable. En el mercado hay venta de soportes, tanto de marcas de gran prestigio como universales, que les quedan bien a todas. Lo mejor de todo es que le da un aspecto limpio a tu sala.

4 ideas para instalar tu barra de sonido en la sala y se escuche como en el cine|Pinterest

2. Conectada a la televisión: En el mercado hay algunas televisiones que vienen con un soporte diseñado para colocar la barra de sonido y así ya no dañar tu pared. Asimismo, puedes instalarla debajo de la TV, siempre y cuando las bocinas apunten hacia el exterior de la sala.

4 ideas para instalar tu barra de sonido en la sala y se escuche como en el cine|Pinterest

3. Sobre muebles: Si no quieres arruinar la pared de tu sala por hacer perforaciones para colocar soportes, el poner tu barra de sonido sobre un mueble puede ser una opción, sobre todo si es en una mesa. Sin embargo, optar por esta opción puede afectar la calidad del sonido, lo que provocaría ecos.

4 ideas para instalar tu barra de sonido en la sala y se escuche como en el cine|Pinterest

4: En el piso: Esta idea es controversial, ya que no se recomienda poner la barra de sonido en el suelo debido a que pierde calidad. No obstante, existe otro aparato que es ideal para ello, como es el subwoofer, a fin de que se escuche tal como en el cine. Si optas por este equipo, deberás instalarlo en una esquina.