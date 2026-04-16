7 mechas para pelo que son tendencia

Sin dudas, la naturalidad es el eje principal de este 2026. Esto no solo se ve en maquillaje, sino también en manicura y en el color de pelo. Es por esto que las mechas se han unido a este estilo que es realmente sofisticado.

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Las mechas son muy elegidas porque es la mejor manera de iluminar el cabello y además ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente nos encontramos con nuevas variantes, mucho más discretas y mimetizadas con la melena natural, como las mechas balayages o las mechas babylights.

¿Cuáles son los estilos de mechas para pelo?

Fantasía

Esta es una técnica que trabaja la zona más interna del contorno, sobre todo en aquellas melenas que son más largas. Es un estilo enfocado en los 90 y debes aplicarla en la zona baja del cabello. Puedes encontrar tonos azul, rojo, verde, tonos rosas...

Babylights

Aquí nos encontramos con un estilo que se usa para crear rubios intensos, pero de forma natural. Son mechas muy finitas que se van integrando con la raíz. Con esta técnica se busca recrear pequeños focos de luz que aclaran el tono de tu base y ayudan a suavizar los rasgos.

Melting

Estas mechas se caracterizan por su efecto difuminado desde la raíz que da naturalidad al cabello y se hace después de las mechas. Pueden ser en tonos muy rubios o colores un poco más naturales; en ningún caso platinos ni tan exagerados.

Woodlights

En este caso se usan mechas de color avellana que brindan un efecto muy natural que aportan mucha luz a la melena. Ideales para cabellos finos gracias a su color cálido que hace que no tengamos que recurrir a decoloraciones tan potentes. Son perfectas sobre las melenas castañas.

Umbrella

Esta es una des las mechas más naturales ya que contrastan el rubio con la mecha oscura. No se hacen desde raíz y eso permite no tener un constante mantenimiento del cabello.

Face framing

Se trata de mechas mucho más claras que se aplican en todo el cabello, pero con especial énfasis en los mechones delanteros. Aportan luminosidad al rostro y destacan los rasgos más bonitos de la cara.

Curlyage

Por último, tenemos esta opción que es para cabellos rizados. Aporta luminosidad a los rizos para que la melena no se vea plana y opaca, como suele suceder con este tipo de texturas cuando son monocromáticas. Ten en cuenta que el color se aplica en dos dimensiones, las mechas que parten de las raíces y otras que van de medios a puntas para dar un acabado más natural.