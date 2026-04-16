Las 5 formas de lucir las canas con cortes de pelo
Te contamos cómo puedes lucir las canas con cortes de pelo, logrando obtener un look juvenil y llamativo. Solamente sigue unos sencillos pasos en tu rutina
Podemos lucir las canas sin la necesidad de incorporar tintes y al mismo tiempo mantener un look juvenil. A simple vista parece que se trata de una hazaña imposible, pero no es así, ya que podemos lograrlo con ciertos cortes de pelo.
Para que lo puedas intentar, te detallaremos 5 formas que debes considerar al hacerte un cambio de look, recomendaciones que van a mejorar tu apariencia fácilmente.
¿Qué cortes de pelo usar con canas?
Para que puedas lucir las canas y al mismo tiempo obtener un look juvenil con tus cortes de pelo, es fundamental que conozcas las 5 formas o consejos que te ayudarán a rejuvenecer tu rostro, alternativas muy funcionales:
- Siempre opta por cortes que tengan movimiento; usar estilos planos o sin forma solamente endurece tus facciones. Puedes optar por el uso de capas suaves como el bob texturizado.
- Cuidado con el color amarillento que se puede generar en las canas, así que opta por el uso de un champú matizante para neutralizar los tonos que se generen.
- Estiliza las canas empleando ondas suaves o peinados pulidos. El uso de looks muy rígidos o descuidados, ya que perjudicarán tu aspecto.
- Cuidado con los flequillos que son muy densos y rectos, ya que endurecen las facciones, resaltando las líneas de expresión. Mejor opta por los que sean translúcidos o cortina.
- Aunque las capas nos pueden ayudar, mejor evita que sean muy cortas, ya que nos puede generar un look más avejentado.
@lolasnewconcept0 ✨ Dejarte las canas no significa perder estilo. Si quieres que tu transición se vea moderna y favorecedora, estos son los cortes que más realzan el color natural de las canas: capas suaves, bobs con movimiento y pixies desestructurados. Cortes que aportan frescura, volumen y luminosidad, para que tus canas se vean intencionales… y preciosas. 🤍 📅 Agenda tu asesoría en Lolas New Concept y descubre cuál es el corte perfecto para ti. #CorteDeCabello #CanasConEstilo #TransiciónALasCanas #PeluqueríaBogotá #BalayageBogotá ♬ sonido original - Lolas New Concept Peluquería
¿Cómo cuidar las canas?
Aunque los cortes de pelo te pueden ayudar a lucir las canas con total naturalidad, es importante cuidar la melena, ya que el aspecto seco nos perjudica, logrando un look avejentado. Además de usar las 5 formas y recomendaciones que te dejamos, considera los siguientes puntos:
- Aplica champú y acondicionador para el pelo gris.
- Aplica protección térmica.
- Evita el uso de herramientas de calor.
- Aplica mascarillas nutritivas una vez por semana.
- Elimina las puntas abiertas; te ayudará a eliminar todo lo dañado, logrando un mejor aspecto en tu melena.
@soycarolinarivera_ Estoy totalmente a favor del cabello con canas, pero tengo claro que cuando lo descuidas deja de verse elegante y empieza a reflejar que ya no te estás eligiendo. #Canas #PeloBlanco ♬ Cool Attitude (Vox) - Ah2