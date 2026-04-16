Las 5 formas de lucir las canas con cortes de pelo

Podemos lucir las canas sin la necesidad de incorporar tintes y al mismo tiempo mantener un look juvenil. A simple vista parece que se trata de una hazaña imposible, pero no es así, ya que podemos lograrlo con ciertos cortes de pelo.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos 5 formas que debes considerar al hacerte un cambio de look, recomendaciones que van a mejorar tu apariencia fácilmente.

¿Qué cortes de pelo usar con canas?

Para que puedas lucir las canas y al mismo tiempo obtener un look juvenil con tus cortes de pelo, es fundamental que conozcas las 5 formas o consejos que te ayudarán a rejuvenecer tu rostro, alternativas muy funcionales:

Siempre opta por cortes que tengan movimiento; usar estilos planos o sin forma solamente endurece tus facciones. Puedes optar por el uso de capas suaves como el bob texturizado.

Cuidado con el color amarillento que se puede generar en las canas, así que opta por el uso de un champú matizante para neutralizar los tonos que se generen.

Estiliza las canas empleando ondas suaves o peinados pulidos. El uso de looks muy rígidos o descuidados, ya que perjudicarán tu aspecto.

Cuidado con los flequillos que son muy densos y rectos, ya que endurecen las facciones, resaltando las líneas de expresión. Mejor opta por los que sean translúcidos o cortina.

Aunque las capas nos pueden ayudar, mejor evita que sean muy cortas, ya que nos puede generar un look más avejentado.

¿Cómo cuidar las canas?

Aunque los cortes de pelo te pueden ayudar a lucir las canas con total naturalidad, es importante cuidar la melena, ya que el aspecto seco nos perjudica, logrando un look avejentado. Además de usar las 5 formas y recomendaciones que te dejamos, considera los siguientes puntos: