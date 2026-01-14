5 diseños de uñas que debes EVITAR a toda costa durante el 2026

Los diseños de uñas han marcado tendencia y año con año esta tendencia se renueva, dejando atrás diseños que en algún momento considerábamos lo más top, sin embargo en este 2026 hay muchos colores y patrones que sí o sí debes evitar si no quieres verte como una persona que está desactualizada. Pero no te preocupes, por eso aquí te traemos los 7 diseños que no debes pedir cuando vayas al manicurista.

Diseños de uñas que debes evitar este 2026

Este 2026 parece estar marcado por la estética clean look, la cual se inclina muchísimo más en colores tenues, suaves y apelando mucho más a un estilo "natural", a diferencia de colores saturados o muy llamativos que pudieron estar en tendencia años pasados. Siguiendo esto, los siguientes diseños y colores son los que debes evitar durante el 2026:



Uñas Stiletto: Si bien estos diseños eran considerados audaces alrededor del 2020 - 2022, ahora mismo ya no están dentro de la tendencia del 2026, pues las puntas extremas y la longitud ya no encajan con el enfoque minimalista y práctico de la actualidad.

|Crédito: Pexels

Uñas con Charms: Visualmente pueden ser impactantes, pues el maximalismo está en su esplendor, pero para 2026 los acabados que se buscan son mucho más elegantes, sutiles y finos.

|Crédito: @nailicious.m | @desiree_paradix_nails | @_paloma.nails_ | @f4ncy_nails

Uñas con patrones saturados: Estos patrones son demasiada información a nivel visual, para este nuevo año lo que debes buscar tiende más hacia el minimalismo y los colores mucho más tenues.

|Crédito: Pexels

Uñas con Glitter: El efecto super brillante ya pasó de moda, el brillo discreto o un efecto aperlado sería mucho más inclinado hacia la tendencia del 2026.

Uñas Mate: Probablemente este acabado regresará en algún momento, pero ahora mismo se siente como algo muy básico e incluso apagado comparado con las texturas que buscan innovar este año.