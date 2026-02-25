5 usos del aceite de coco que te SORPRENDERÁN

En los círculos de la organización y el cuidado del hogar, el minimalismo ya no se trata solo de tener menos cosas, sino de que lo que tengamos sirva para múltiples propósitos. El aceite de coco es el ejemplo perfecto de esta filosofía funcional.

¿Por qué el aceite de coco mantiene impecable el acero inoxidable?

Según Elena Navarro, de Sparkly Maid Austin, un paño de microfibra con una pequeña cantidad de aceite de coco elimina huellas dactilares y manchas en refrigeradores y lavavajillas de forma inmediata. Lo mejor: crea una barrera protectora que evita que las marcas reaparezcan pronto, manteniendo el brillo por más tiempo.

Revitalización de madera y muebles opacos

La madera tiende a perder su vida y humedad con el tiempo. Aplicar una capa fina de aceite de coco devuelve el brillo natural sin necesidad de fragancias sintéticas. Esto aplica tanto para sus muebles favoritos de la sala como para sus tablas de cortar. Masajear la madera y dejarla absorber el aceite durante la noche hará que sus utensilios de cocina y muebles luzcan como nuevos.

Crean anticorrosivo hecho con aceite de coco

La trampa casera para insectos más efectiva

Para quienes buscan soluciones libres de pesticidas, David Joles de PURCOR Pest Solutions ofrece un truco brillante: un frasco de vidrio cubierto por dentro con aceite de coco y un cebo al fondo (como una galleta). Las cucarachas entran atraídas por la comida, pero la superficie se vuelve tan resbaladiza debido a las propiedades del aceite que no pueden escapar, permitiendo un control de plagas seguro para mascotas.

Adiós a los residuos pegajosos y etiquetas

Quitar una etiqueta y que quede esa mancha negra pegajosa es una de las frustraciones domésticas más comunes. La solución es simple: mezcle aceite de coco con un poco de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta. Déjela actuar unos minutos sobre el adhesivo y verá cómo se desprende sin necesidad de frotar agresivamente ni usar químicos fuertes que puedan dañar la superficie.

¿Cómo utilizar el aceite de coco en cuero, bisagras y óxido?

La utilidad del aceite de coco se extiende al mantenimiento técnico del hogar de formas que pocos imaginan:

Cuero: Hidrata y acondiciona artículos de cuero secos, evitando grietas en sofás o calzado.

Bisagras: Silencia los chirridos molestos de puertas y gabinetes de forma segura para toda la familia.

Jardinería: Una capa ligera en las hojas de sus herramientas de metal las protege de la humedad y la corrosión durante la temporada de lluvias.

