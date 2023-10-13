5 usos que tiene el bicarbonato de sodio para limpiar y tienes que probar

El bicarbonato de sodio es un producto versátil que no puede faltar en tu hogar. Además de ser utilizado en la cocina como un ingrediente para hornear, también es un excelente aliado para la limpieza. En este artículo, te mostraré 5 usos que tiene el bicarbonato de sodio para limpiar y que debes probar.

1. Limpieza del vehículo

El bicarbonato de sodio es ideal para eliminar manchas y suciedad de la carrocería de tu coche. Solo necesitas mezclar bicarbonato de sodio con agua y aplicarlo con un paño suave. Frota suavemente la superficie y luego enjuaga con agua limpia. Verás cómo tu coche recupera su brillo original.

2. Destapar los caños

Si tienes inconvenientes con el drenaje de tu lavabo o fregadero, el bicarbonato de sodio puede ser tu solución. Mezcla bicarbonato de sodio con vinagre blanco y viértelo en el desagüe. Deja que actúe durante unos minutos y luego enjuaga con agua caliente. El bicarbonato de sodio ayudará a desintegrar los restos de grasa y suciedad que obstruyen tus caños.

3. Eliminar malos olores

Si tienes problemas de malos olores en tu hogar, el bicarbonato de sodio también puede ayudarte. Coloca pequeñas cantidades de bicarbonato de sodio en recipientes abiertos y distribúyelos por las áreas problemáticas. El bicarbonato de sodio absorberá los olores desagradables y los neutralizará. Puedes utilizarlo en el refrigerador, en los zapatos o incluso en el cesto de la basura.

4. Sacar brillo a las ollas

¿Tus ollas han perdido su brillo? No te preocupes, el bicarbonato de sodio puede ayudarte a devolverles su aspecto original. Mezcla bicarbonato de sodio con agua caliente y frota suavemente el interior de las ollas con una esponja. El bicarbonato de sodio eliminará las manchas y la suciedad, dejando tus ollas como nuevas.

5. Eliminar mal olor de los trapos sucios

Por último, el bicarbonato de sodio también puede ayudarte a eliminar el mal olor de los trapos sucios. Si tus trapos de cocina o paños de limpieza desprenden un olor desagradable, simplemente sumérgelos en una solución de agua caliente y bicarbonato de sodio durante unos minutos. Luego, lávalos como de costumbre y verás cómo el mal olor desaparece por completo.

Como puedes ver, el bicarbonato de sodio es un producto muy útil para la limpieza en el hogar. Sus propiedades desinfectantes y desodorantes lo convierten en un aliado indispensable. Además, su uso es seguro y respetuoso con el medio ambiente. No dudes en probar estos 5 usos del bicarbonato de sodio y descubrir por ti mismo sus beneficios. ¡Tu hogar estará más limpio y fresco que nunca!