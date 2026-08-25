3 aromas que las ratas y ratones odian a muerte y cómo usarlos en tus desagües

El sistema de alcantarillado y los drenajes de la casa son los puntos más vulnerables para el ingreso de plagas urbanas. Al ser oscuros, húmedos y estar conectados directamente con la red pública, los desagües de cocina, el baño y el patio tracero funcionan como autopistas para ratas y ratones.

La idea de que los roedores pueden subir por las tuberías y emerger por el inodoro o el fregadero no es un mito de películas de terror; es un comportamiento biológico real impulsado por su búsqueda constante de alimento y refugio.

Si estás buscando una estrategia contundente sobre cómo ahuyentar ratas y ratones de los desagües sin unundar tu hogar con venenos químicos peligrosos para tus mascotas o tu familia, la respuesta está en atacar ssentido más desarrollado: el olfato.

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Los 3 aromas que mantendrán alejadas a las ratas y ratones de tu hogar

Las ratas y ratones tienen una visión extremadamente deficiente, pero lo compensan con un sistema olfativo hipersensible que incluye el órgano comeronasal, capaz de detectar la más mínima partícula química en el aire.

Ciertos compuestos orgánicos presentes en plantas y aceites saturan por completo sus receptores nasales. algunos de estos son:

El aceite esencial de menta

El mentol puro es el enemigo número uno de la nariz de un roedor. El aroma fresco que a los humanos nos encanta, para ellos resulta irritante y doloroso debido a la alta concentración de compuestos químicos volátiles.

Utilizar menta para ahuyentar a ratas y ratones es el método ecológico más recomendado a nivel internacional.

El aceite de menta es bueno para ahuyentar ratas y ratones|Pexels: Prabahar Ravichandran

El amoníaco

Imita a la perfección el olor de la orina concentrada de grandes depredadores, como gatos y zorros. Cuando una rata detecta este aroma flotando en el aire de una tubería, sus instintos de presentación se activan y no entran a la casa.

El clavo de olor

El clavo de olor es una forma natural de mantener alejados a los roedores|Pexels: Sedanur Kunuk

Esta especia de cocina contiene altos niveles de eugenol, un compuesto aromático con propiedades antisépticas muy potentes. Su fragancia penetrante interrumpe las señales de feromonas que los roedores usan para marcar caminos seguros, provocando que eviten la zona por completo.

