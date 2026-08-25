¡Escasez de cubiertos llega a la Dark Kitchen y SORPRENDE al Chef Diego Niño! '¿Qué les hicieron?’

Las últimas semanas de competencia en MasterChef 24/7 han estado marcadas por un intrigante misterio que, de una forma u otra, afectó la convivencia entre los cocineros: la falta de cubiertos, un problema que inició como algo sin importancia y que pronto escaló hasta llegar a niveles escandalosos... ¡ya ni siquiera hay cucharas en la cocina oculta!

¿Qué pasó con las cucharas de la Cocina Oculta de MasterChef 24/7?

La mañana de este martes, los cocineros se mostraron sorprendidos en plena masterclass del Chef Diego Niño al notar que las cucharas hacían mucha falta porque, literalmente, ya no había tantas como en un inicio.

"Ay, las cucharas ahora están escasas... ni en la casa tenemos", comentaron tanto Claudia como Michelle mientras el Chef Diego Niño se concentraba en una receta deliciosa.

"Ay, ¿pues qué hicieron, qué les hicieron?", preguntó el "Maestro del Fuego" bastante intrigado al darse cuenta de que hacían falta cubiertos.

Nadie supo dar una respuesta aceptada. Lo cierto es que, con la Gran Final pisándoles los talones, los cocineros que ahora forman parte del Top 5 de MasterChef 24/7 batallan para encontrar desde platos y tazas hasta tenedores y cucharas para comer.

El tema fue mencionado por primera vez el pasado 11 de agosto, cuando la Chef Isabel Carvajal sacó el tema a colación en medio de las críticas por el tema de la limpieza en MasterChef 24/7 que nunca llegó a resolverse del todo; Carmen confirmó los rumores, mientras que Antrax aceptó que a él no le afectaba eso porque... ¡tenía su propia cuchara bien guardada!

"Es una gran pregunta, Chef, desaparecieron de la noche a la mañana, y voy a ser sincero: yo tengo MI cuchara guardada porque no voy a andar comiendo como vagabundo, la ocupo, la guardo y no me importa pelearme con el mundo", dijo Antrax en aquella ocasión.

Ahora que las cucharas desaparecieron hasta de la Cocina Oculta, las teorías virales se mantienen imparables en redes... ¿qué ocurrió con los trastes y cubiertos de MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?