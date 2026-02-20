5 ARTISTAS que son Therians y no lo sabías

Si ya escuchaste toda la “playlist” favorita de los therians, ahora conocerás a los artistas que el mundo nos presentó como therians y no lo sabíamos. Y es que desde los 90, La Tigresa del Oriente siempre se caracterizó por su personalidad felina; su vestimenta y su lenguaje de gata. Así como ella, existen otros artistas que ahora son identificados bajo la lente therian por su comportamiento y estética. Estos artistas, cada vez que están delante del público en alfombras rojas o en conciertos, se han encargado de crear música o exponer su sentimiento de que no se sienten humanos, sino therians.

¿Qué artistas podrían ser considerados therians por su conexión animal?

La Tigresa del Oriente

Doja Cat

Tokischa

Peter La Anguila

Grace Jones

La Tigresa del Oriente: El felino eterno

Casi nunca, por no decir NUNCA, La Tigresa del Oriente se presenta como Judith Bustos. Su carrera artística se basa en su personaje, que es totalmente un felino, similar a cómo un therian abraza su identidad animal de forma permanente. Mientras que muchos therians usan colas y orejas para reflejar la especie con la que se identifican, La Tigresa lleva esto al extremo: usa su animal print, garras en sus manos y su postura siempre es la del animal. Además, integra sonidos felinos como rugidos y gruñidos en sus canciones y entrevistas, mostrando una fusión total con su theriotipo.

¿Por qué Tokischa demostró ser therian desde el 2022?

En el video de "Perra" y en múltiples presentaciones en vivo, Tokischa se comporta como una therian cualquiera. Gatea en el piso con la agilidad de un canino, una disciplina que recuerda al quadrobics. De hecho, cuando salió su colaboración con J Balvin fue muy criticada por simular ser “una perra”. En el video utiliza una correa y en diversas sesiones de fotos se le ha visto con orejas de perro, ya sean puntiagudas o caídas, reforzando una esencia que va más allá de la provocación, conectando con un instinto animal primario.

Luego de la polémica que generó en redes sociales, la letra y video de la canción Perra, de J Balvin y la dominicana Tokischa, el colombiano pidió una disculpa a sus fans, a su mamá y a quienes se hayan sentido ofendidos por el contenido del sencillo.

|Yt: J Balvin Vevo

Doja Cat: Transformación felina hiperrealista

Su momento más therian ocurrió en la Met Gala 2023, cuando decidió ir caracterizada como la gata de Karl Lagerfeld, Choupette. Utilizó prótesis hiperrealistas para alterar su estructura ósea y parecer un felino real. Lo más impactante fue que se negó a hablar con la prensa, respondiendo únicamente con maullidos a todas las preguntas.

¿Por qué los jóvenes usan mascara de animales? La tendencia Therian

