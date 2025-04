AB Quintanilla explota luego de preguntas sobre Selena: “Eso no se vale”

Los últimos días de marzo significaron una avalancha de emociones para los fanáticos más grandes de Selena Quintanilla , pues fue durante estos días que se habló de la posibilidad de que la persona que terminó con su vida pudiera salir de prisión. Ante este hecho, ahora es AB Quintanilla quien se ha vuelto tendencia debido a una situación un tanto similar.

Abraham Quintanilla III, nombre de pila de AB Quintanilla, volvió a tocar en México después de diez años de espera, logrando sorprender y emocionar a más de un fanático. Desafortunadamente para su causa, un cuestionamiento de la prensa lo hizo enfurecer, pues dicha pregunta trató sobre lo sucedido con Selena y no sobre su trayecto en la historia y la producción musical.

¿Por qué AB Quintanilla, hermano de Selena, se enojó?

AB Quintanilla se presentó este fin de semana en uno de los festivales de música más importantes que hay en México. Aquí, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Yolanda Saldívar dejara la prisión después de 30 años luego de ser la responsable de asesinar a su hermana, Selena Quintanilla, hecho que al final de cuentas no sucedió tras lo dicho por las autoridades.

Pese a lo anterior, AB Quintanilla mostró el desencanto que dicha pregunta tuvo en él, pues además de significar un terrible suceso en su vida, no guarda relación con lo que vive hoy en día dentro del ambiente profesional: “Hace 10 años que no toco en México y nadie me ha preguntado de eso, ¿en serio vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta? (...) Me vas a respetar, no me faltes al respecto. Eso no se vale, me encab…”.

Alicia Villareal se reencontró con AB Quintanilla en el festival de Musical #PalNorte2025 y juntos inmortalizaron ese momento yo en esta fotografía! pic.twitter.com/Zk0woM5ozm — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 6, 2025

¿Qué pasó con Yolanda Saldívar?

Fue en marzo de 1995 cuando el mundo del espectáculo quedó en shock tras la muerte de Selena Quintanilla, quien perdió la vida a manos de Yolanda Saldívar . En este 2025 se cumplieron 30 años de aquel suceso, por lo que solicitó libertad condicional luego de haber mostrado un buen comportamiento durante su estancia en prisión; no obstante, la autoridad de Texas negó la misma, por lo que la mujer en turno podrá pedirla nuevamente en 2030.