¿Quién es la pareja eliminada de hoy en Abandonados?

Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, lleva apenas una semana de estreno y la mayoría de las parejas ya han conocido sus propios límites, qué es lo que sí están dispuestos a hacer y qué es aquello que los hace pensar dos veces continuar en la carrera más fascinante de la televisión. El día de ayer los participantes tuvieron que correr lo más rápido y ágil posible para no ser de las últimas parejas en llegar hasta la meta en donde Paola Núñez los esperaba, sin embargo, no todas pueden salir victoriosas.

¿Qué harán los participantes de Abandonados en el programa de hoy, 13 de septiembre?

Recordemos que ayer las parejas tuvieron que correr sin parar, pues una inmunidad estaba en juego y todos ansiaban poder obtenerla para así hoy no correr ningún tipo de riesgo. No tuvieron un camino sencillo, pues debían resguardar con sumo cuidado dos bolsas llenas de huevo, los cuales sufrieron varios estragos por el trayecto rudo y ajetreado que las parejas tuvieron. Sin embargo, cuando todos lograron terminar la carrera del día, Paola Núñez no les reveló quiénes eran los que habían llegado al final ni quiénes eran los victoriosos de la noche, pues los recibió con una cena comunal en donde todos tuvieron la oportunidad de conocerse mejor.

Hoy, las parejas conocerán los nombres de quienes ganaron la inmunidad y los nombres de aquellos que deberán correr por sus vidas.

¿Quién es la pareja eliminada de hoy, 13 de septiembre, en Abandonados?

No olvides mantenerte al tanto de la transmisión de Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón para que puedas conocer de primera mano a la pareja que será eliminada de la competencia esta noche. ¿Ya tienes a tus favoritos?

¿Quiénes son los participantes de Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón?

Son 7 las parejas que se verán envueltas en una aventura, estas parejas están conformadas por:



Brandon y Brayan Zariñan

Amor Carlín y Mafer García

Talia Eisset y Tadeo Fernández

Joss y Oskarín

Jessica Díaz y Juan Carlos Casasola

Fernando y Carlos Díaz

Diana y Brenda Zambrano

¿Qué se lleva la pareja ganadora de Abandonados? Podrían llevarse a casa hasta 3 millones de pesos.

¿Cómo y cuándo ver Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón?

Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, podrás disfrutarlo a través de Azteca UNO, de lunes a viernes a las 8:30 p.m., también a través del sitio web.