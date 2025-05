Abogado de Vica Andrade reacciona a declaraciones de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque

Memo del Bosque partió de este mundo hace apenas unas semanas; sin embargo, su muerte se ha visto empañada por las declaraciones de la actriz Bárbara de Regil, quien acusó al productor de acoso, aunque también lamento su partida.

Durante un episodio del reality show “Secreto de Parejas”, Bárbara de Regil reveló un episodio de acoso que vivió al inicio de su carrera, señalando al finado Memo del Bosque como el responsable.

Un hombre en California dice ser hijo de Juan Gabriel [VIDEO] El abogado Guillermo Pous nos explica detalladamente quién es el hombre que declara ser hijo de Juan Gabriel y para qué lo buscó.

¿Qué dijo Bárbara de Regil?

De acuerdo con Bárbara de Regil, el suceso habría ocurrido en la oficina de Memo del Bosque, quien intentó besarla sin su consentimiento. “Sentí mucho asco... Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, afirmó.

Te puede interesar: Memo del Bosque: Así fue su historia de amor al lado de Vica Andrade

La actriz también reveló que tras rechazar a Memo del Bosque, perdió una gran oportunidad laboral: “Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”.

Posteriormente, en charla con “De Primera Mano”, Bárbara de Regil lamentó la muerte del conductor y que éste no haya podido esuchar su denuncia: “Este programa se filmó en noviembre, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo y que me pesó también porque me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije, pero ya no se logró”.

“Cuando se fue al cielo dije chin por su familia y chin tambien porque no lo vio, no vio que tomé valor y que lo dije”, aseguró.

¿Qué dijo el abogado de Vica Andrade? Después de las polémicas declaraciones de Bárbara de Regil, el abogado de Vica Andrade, Guillermo Pous, subió un mensaje a sus redes sociales.

Te puede interesar: Muere Memo del Bosque, productor de televisión mexicana, tras enfrentar nueva lucha contra el cáncer

En su publicación, el letrado aseguró que no existe nada más “ruin” y “cobarde” que ensuciar la reputación de una persona que ya no está para defenderse.

En la parte final, Pous detalló que la “calumnia” y la “difamación” tiene consecuencias legales; sin embargo, se desconoce si procederá legalmente contra Bárbara de Regil.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", publicó el abogado.