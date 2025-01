Abren convocatoria de beca para estudiantes con pagos de casi 12 mil pesos

La búsqueda de financiamiento para estudios de posgrado suele ser un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Sin embargo, hay una excelente noticia para quienes cursan o planean cursar un posgrado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: se ha abierto la convocatoria de becas para el semestre 2025-I, con montos que pueden alcanzar casi los 12 mil pesos mensuales .

¿Cuánto dinero puedes recibir con esta beca?

El apoyo económico varía según el nivel de estudios. Los estudiantes de maestría pueden recibir 7,925.61 pesos mensuales, mientras que para doctorado la cantidad se eleva a 11,834.13 pesos. Lo mejor es que estos apoyos se mantienen durante seis meses consecutivos, desde febrero hasta julio de 2025, lo que representa una ayuda significativa para concentrarse en los estudios.

¿Qué áreas de estudio están incluidas con la beca de casi 12 mil pesos?

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha pensado en diversos campos del conocimiento. Las becas están disponibles para estudiantes de posgrados en Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, y Ciencia y Tecnología. Esto incluye programas tan diversos como la Maestría en Derechos Humanos, Ciencias Genómicas o Educación Ambiental, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos clave para solicitarla?

Cabe señalar que no cualquiera puede acceder a estas becas. Los candidatos deben ser estudiantes activos de dicha institución, haber sido beneficiarios previos o haber solicitado suspensión en el semestre 2024-II. Es importante destacar que no debes tener el 100% de los créditos completados ni mantener una relación laboral con la universidad. Además, se requiere mantener un buen rendimiento académico y no contar con otras becas institucionales.

El proceso es completamente digital a través de la plataforma institucional de la universidad. Los interesados deben registrarse en el Sistema de Becas y tener listos sus documentos en PDF: comprobante de inscripción, historial académico y avances del proyecto de investigación. Ten en cuenta que el registro de solicitudes estará abierto del 24 al 28 de febrero , y los resultados se publicarán el 5 de marzo.