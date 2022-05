Abuelita de Christian Nodal arremete contra la mamá de Belinda.

Las cosas se han puesto color de hormiga para Christian Nodal, quien el día de ayer generó polémica al írsele a la yugular a la mamá de Belinda, después de que ella reaccionara con emojis de aplausos a la publicación de una fan que lo llamó “naco”.

El cantautor mexicano no aguantó más e hizo uso de sus redes sociales para arremeter contra Belinda Schüll: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Incluso publicó una conversación de él y la intérprete de “Ángel” y “Luz sin gravedad”, en donde ella le pidió dinero para arreglarse los dientes, luego de que su exsuegra publicara un mensaje en Instagram que decía: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

Abuelita de Christian Nodal sale en su defensa

Sin embargo, el conflicto entre ambas familias continúa y ahora tocó el turno de la abuelita, quien, dicho sea de paso, tiene Facebook y compartió un polémico mensaje con el que defendió a su nieto y explotó contra la mamá de la cantante española e incluso las llamó “vividoras”.

La ruptura entre Belinda y Nodal en febrero pasado desató un sinfín de rumores, entre los que aseguraban que Beli era “interesada” y le había pedido una fuerte suma de dinero al cantante mexicano; sin embargo, han sido meras especulaciones ya que nada ha sido confirmado. Elena Silvia Jiménez, abuela de Christian, salió a defenderlo en redes sociales.

“Para todas y todos los que piensan que es un ‘naco’ porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas”, versa la primera parte del mensaje compartido en Facebook y retomado esta tarde por Ventaneando.

“Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p..., a quien va de hombre en hombre. ¡Ah, perdón! Se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”, escribió la abuelita de Nodal.