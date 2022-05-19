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Abuelita de Christian Nodal arremete contra la mamá de Belinda.

Elena Silvia Jiménez, abuelita de Christian Nodal, arremetió en redes contra la mamá de Belinda tras aplaudir que llamaran “naco” a su nieto.

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Escrito por: Javier Arroyo | Marktube

Las cosas se han puesto color de hormiga para Christian Nodal, quien el día de ayer generó polémica al írsele a la yugular a la mamá de Belinda, después de que ella reaccionara con emojis de aplausos a la publicación de una fan que lo llamó “naco”.

El cantautor mexicano no aguantó más e hizo uso de sus redes sociales para arremeter contra Belinda Schüll: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Incluso publicó una conversación de él y la intérprete de “Ángel” y “Luz sin gravedad”, en donde ella le pidió dinero para arreglarse los dientes, luego de que su exsuegra publicara un mensaje en Instagram que decía: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

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Abuelita de Christian Nodal sale en su defensa

Sin embargo, el conflicto entre ambas familias continúa y ahora tocó el turno de la abuelita, quien, dicho sea de paso, tiene Facebook y compartió un polémico mensaje con el que defendió a su nieto y explotó contra la mamá de la cantante española e incluso las llamó “vividoras”.

La ruptura entre Belinda y Nodal en febrero pasado desató un sinfín de rumores, entre los que aseguraban que Beli era “interesada” y le había pedido una fuerte suma de dinero al cantante mexicano; sin embargo, han sido meras especulaciones ya que nada ha sido confirmado. Elena Silvia Jiménez, abuela de Christian, salió a defenderlo en redes sociales.

“Para todas y todos los que piensan que es un ‘naco’ porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas”, versa la primera parte del mensaje compartido en Facebook y retomado esta tarde por Ventaneando.

“Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p..., a quien va de hombre en hombre. ¡Ah, perdón! Se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”, escribió la abuelita de Nodal.

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