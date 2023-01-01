La Academia: ¿Qué ha sido de los participantes de la última edición?

Sin duda uno de los regresos más esperados en cuanto a realities se refiere fue el de La Academia y es que no hubo mejor ‘timing’ para disfrutar de los comentarios de los jueces favoritos como Lolita Cortés y Gavito, quienes nos tenían pegados a las redes y al televisor cada fin de semana. Así que ya pasado el tiempo nos preguntamos: ¿cuál ha sido el destino de los participantes de esta edición?

Una de las recompensas de estar en este reality, además de cantar con grandes estrellas y tener la exposición mediática es sin duda la posibilidad de grabar un disco con temas inéditos para mostrar el talento de cada uno. Así que nos dimos a la tarea de ver quién de ellos ya lo cumplió.

¿Qué ha sido de los participantes de La Academia?

Empezamos por la ganadora de esta edición y es que, tras su triunfo, la leona de honduras, Cesia Sáenz ya ha grabado un par de canciones. La primera es el éxito “Me rehúso” y la segunda, “Por ti ya no”, con la cual ha logrado conquistar miles de corazones.

La cantante hondureña también compartió escenario con Danny Ocean y fue invitada especial en el concierto del compositor Ricardo Arjona. Además, siempre se ha caracterizado por ser fiel a sí misma y defender su estilo.

Andresse, nombre artístico del segundo lugar de La Academia ha compartido escenario con el mismísimo Carlos Rivera, con su compañera Mar y siempre se muestra muy agradecido por la oportunidad que le dan, lo que demuestra que sigue siendo humilde como cuando lo conocimos en el reality.

Así mismo, el cantante ha estrenado varios sencillos. El primero fue “Antes” que estrenó en agosto de 2022 y el segundo se titula “Segundas partes”.

Mar Rendón, el tercer lugar de La Academia hizo gira con sus compañeros Andresse y Cesia por algunas ciudades de México y estrenó su sencillo “Déjame ir” y después, “Laura no está”, que se encuentra disponible en todas las plataformas.

Mar fue la encargada de abrir “En Cambio Tour” de Reik en Guayaquil y los conciertos de Carlos Vives en Quito y Guayaquil.

Mientras que Nelson, quien cautivaba con su actitud y su sonrisa dentro del mejor reality de canto y que se quedó en cuarto lugar, pero también, fue uno de los elegidos para acompañar al Grupo Cañaveral en su reciente gira. Y como no se podía quedar atrás también estrenó su primer sencillo llamado. “Eres un ángel”, incluso, el guatemalteco ha acompañado a la jueza Ana Bárbara en sus conciertos.

De la mano de Menny Carrasco, la más querida por el público y finalista de la Academia, Rubí Ibarra, sacó el sencillo ‘La pareja ideal’. Además, en su momento afirmó que había recibido propuesta de conducción y la actuación, pero aún no se decide.

Estos han sido los pasos de los académicos y no dudamos que sigan rompiéndola durante 2023.

