La Academia: Cesia y Andresse rompen el corazón de sus fans.

Cesia, Andresse y Mar, finalistas de La Academia, comenzaron su gira de conciertos por México el día de ayer, presentándose en el Teatro Diana de Guadalajara como primera parada.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

Fue minutos antes de subir al escenario, donde Cesia rompió el silencio sobre el supuesto romance que tiene con Andresse. La también conocida como Leona de Honduras confesó que sí se tomó el café con el mexicano que se prometieron en La Academia; sin embargo, solo formaron una bonita amistad.

"Sí fuimos... pero solo somos amigos y nos queremos mucho. Sí hay química, pero entre músicos y artistas siempre existirá porque estamos compartiendo algo que amamos mutuamente", dijo la hondureña a las cámaras de Tv Azteca.

Los participantes se llevaron los reflectores durante su participación en La Academia, pues se besaron cuando cantaron Recuérdame en el escenario.

En su momento, ambos confesaron una atracción dentro de la cabina POV de TikTok, adelantando el posible inicio de un noviazgo. Tras salir de La Academia, los cantantes decidieron conservar únicamente una bonita amistad que se ha reforzado con su reciente gira de presentaciones.

Este viernes 14 de octubre, Cesia, Andresse y Mar se presentarán en el auditorio Pabellón M de Monterrey, mientras que sus fanáticos de la Ciudad de México esperan ansiosos la presentación del 30 de octubre en el Pepsi Center.

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Cesia y Andresse desmienten romance

“Andresia” fue el sobrenombre que los fanáticos pusieron a Cesia y Andresse, luego de mostrarse más que cariñosos en La Academia. Sin embargo, los participantes prometieron darse una oportunidad tras terminar el reality show, aunque ahora prefieren ser buenos amigos y no poner en riesgo su gran compañerismo.

Cesia, Andresse y Mar se encuentran disfrutando de su gira de conciertos, además de lanzar nuevos sencillos que son un hit en todas las plataformas digitales.

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