La Academia: Así suenan los nuevos sencillos de Cesia, Andresse y Mar.

Cesia, Andresse y Mar, finalistas de La Academia, están celebrando el lanzamiento de sus segundos sencillos musicales, cuyo sonido comienza a tomar fuerza en todas las plataformas digitales.

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Cesia, ganadora de nuestro reality show, lanzó la canción X ti ya no luego del tremendo éxito de Me Rehúso. Este nuevo tema pop se ha ganado el corazón de sus fanáticos, acumulando cerca de 300 mil visitas en YouTube en sus primeras horas de estreno y posicionándose en el número 1.

Andresse también lanzó el sencillo Segundas Partes, cuya letra contó con la participación de Román Torres de Matisse. El tema del mexicano también acaparó las primeras tendencias en Twitter, pues los fanáticos le desearon mucho éxito.

A través de sus historias de Instagram, Andresse se dijo entusiasmado por el lanzamiento de este nuevo sencillo y video musical: "Estoy súper emocionado por este nuevo sencillo que por fin voy a compartir con todos ustedes y que con tanto amor se cocinó".

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Mar sorprende a todos con 'Laura No Está'

Por su parte, Mar complació a los fans con uno de sus temas más gustados en La Academia. Se trata de Laura No Está, canción que Mar Rendón convirtió en la favorita del público.

"Estoy muy feliz y muy emocionada. A pesar de que esta canción no es mía he conectado con ella como ninguna otra", escribió la ecuatoriana en Instagram.

El hashtag Laura Apareció acaparó los primeros puestos de tendencias en las redes sociales, además de que ganó 100 mil reproducciones en YouTube en sus primeras horas de estreno.

Los éxitos no acaban para los finalistas de La Academia, pues esta misma tarde comienzan su gira de conciertos por México. Este 13 de octubre se presentarán en Guadalajara, mañana en Monterrey y el 30 de octubre en la Ciudad de México.

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