La Academia: Cesia, Mar y Andresse estrenarán nuevos sencillos.

Cesia, Mar y Andresse están en una de las mejores etapas de su carrera artística, pues se preparan para lanzar sus segundos sencillos musicales. En su momento, los alumnos de La Academia grabaron Me Rehúso, Déjame Ir y Antes, generando un tremendo éxito entre el público.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

Cesia cantó Me Rehúso con Danny Ocean en Honduras, mientras que Mar tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de Carlos Vives y Manuel Turizo en Ecuador.

Luego de miles de reproducciones en las plataformas digitales y el buen recibimiento de estos tres sencillos, nuestros queridos finalistas de La Academia grabarán nuevos temas musicales.

Cesia, Mar y Andresse estrenarán nuevos sencillos

Recordemos que Mar cautivó a todos en La Academia con Laura no está, por lo que este será su segundo sencillo para complacer a todos sus seguidores. La ecuatoriana quiere hacer este gran regalo a todos sus fans.

Por su parte, La Leona de Honduras grabará X ti ya no, cuya autoría está a cargo de De Neela y Gerónimo Omaña. Cesia se prepara para romper las plataformas digitales con esta canción inédita.

Andresse estenará el sencillo Segundas partes, escrita por Román Torres, Alex Soto, Stefano Vieni y Daniel Sobrino. El segundo lugar de La Academia también busca seguir brillando con su grandiosa voz.

Manténte atento a las redes sociales de Cesia, Mar y Andresse, pues darán más información sobre estos temas musicales que cautivarán al público.

“No lo veían venir y no lo pueden creer: Mar, Andresse y Cesia. Soy Pablo Chagra, te cuento todo el chisme, por favor pásale. Los de La Academia, Cesia, primer lugar, Mar, segundo lugar, y Andrés, tercer lugar, ya grabaron un sencillo que es Me rehúso, Antes y Déjame Ir. Sony Music, a pesar de que en TV Azteca y La Academia dijeron ‘dos sencillos les van a grabar’, era de ‘vamos a grabar el primero y depende de cómo les vaya vemos si grabamos un segundo’, pues los citaron”, dijo Pablo Chagra en su cuenta de TikTok.

“Mis niños llegaron bien cagad... a la reunión, dijeron '¿qué va a pasar, diosito?’. Les dieron la noticia, que debido al éxito tan orgánico que tuvieron en redes sociales, reproducciones, los streamings, y todo lo que se utiliza ahora, van a venir con un segundo sencillo, pero ahora sí tenemos canciones inéditas. La que dijo ‘eh, eh, eh, yo no quiero inédita, yo quiero grabar mi mejor canción de La Academia, la que a todos les gustó, la que todo mundo me aplaudió', fue Mar, mi niña la más acuatoriana dijo voy a grabar Laura no está porque mis fans me lo pidieron, porque a mi me encanta’. Ella saldrá con este sencillo. Cesia, por su parte, va con un sencillo inédito que se llama X ti ya no, tienen a grandes escritores, compositores se dice porque es de música, escribiéndoles. Se vienen éxitos. Y Andresse estrenará Segundas Partes, también inédita, y me dijeron que hay alguien ahí de Matisse echándole pluma al sencillo. Que emoción. Siento que se vienen himnos del dolor”, continuó.

“También andan contentos porque se están cerrando más ciudades en los conciertos que van a hacer, empiezan en Guadalajara, Monterrey, el 30 de octubre en la Ciudad de México, pocos boletos a la venta, corránle porque si no no nos vamos a ver ahí. Yo primera fila, cantando, gritando, sudando y perreando y llorando. Todo lo vamos a dar en el Pepsi Center. Muchas felicidades a mis chiquites cantantes”, dijo el influencer sobre los conciertos de Cesia, Mar y Andresse.

Las buenas noticias no acaban para los fanáticos de los tres finalistas de La Academia, pues preparan una serie de conciertos por México.

Cesia, Mar y Andresse se presentarán el 13 octubre en Teatro Diana de Guadalajara, el 14 octubre en Pabellón M de Monterrey y el 30 octubre en Pepsi Center de la Ciudad de México.

