La Academia: Cesia se viste de luto tras fallecimiento de un ser querido.

Cesia, quien ganó el primer lugar en La Academia, continúa disfrutando el fruto de sus éxitos. Prueba de lo anterior es el maravilloso recibimiento de su sencillo Me Rehúso, pues hasta fue invitada a cantar el tema junto a Danny Ocean arriba del escenario.

Los críticos están de pie con la interpretación “La Leona de Honduras”

La Leona de Honduras muy pronto regresará a México para convivir con sus fans, pues recordemos que comenzará una gira junto a Andrés y Mar, finalistas de nuestro reality show.

El primer concierto será el 13 de octubre en Teatro Diana de Guadalajara, el segundo show musical será el 14 de octubre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey y el tercero será el 30 de octubre el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Sin embargo, Cesia también atraviesa por un complicado momento en su vida personal, pues ha dado a conocer el fallecimeinto de un ser querido.

Te puede interesar: VIDEO: Cesia cantó ‘Me Rehúso’ con Danny Ocean arriba del escenario.

Cesia se encuentra triste por el fallecimiento de un ser querido

Fue a tráves de sus historias de Instagram, donde Cesia compartió el fallecimiento de su perrita Honey, quien se convirtió en su mejor amiga desde hace seis años.

La Leona de Honduras adoptó a esta perrita a lso 17 años de edad, por lo que crearon un estrecho vínculo de amor y mucho cariño.

"Me la voy a encontrar en mis sueños, en los niños, en las flores, en el aire, en el rocío de la mañana, en los árboles, en otras vidas, en mi mente y en mi corazón", escribió Cesia en sus redes sociales, despidiendo a su querida perrita Honey.

Cesia contó que se enamoró a primera vista de esta perrita, pues pagó por ella a cambio de sus servicios de maquillaje. La alumna de La Academia también declaró que la nombró Honey por "doradita" y "dulce".

También te puede interesar: La Academia: Cesia, Andresse y Mar anuncian gira por México. ¿Cuándo?