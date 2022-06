¿Emilio abandona La Academia? El alumno quiere dejar su sueño por esta razón.

Emilio se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados en La Academia, pues ha confesado que tiene ataques de ansiedad y crisis existenciales desde antes de ingresar a nuestro reality show.

“En peligro de extinción” se hizo presente con Emilio en La Academia.

Fue en la revisión del segundo concierto, donde Emilio rompió en llanto y pronunció el siguiente mensaje al borde las lágrimas.

“Lo llevo cargando toda la semana, pero no lo había dicho hasta el jueves... ni siquiera puedo decir algo en concreto. Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial... no lo puedo controlar... es una crisis con base a lo que sigue... ahorita estamos, pero el tiempo sigue corriendo y son muchas cosas las que pasan por mi cabeza”, dijo notablemente afectado.

Emilio confesó sentir ansiedad, problema que venía cargando desde antes de su debut como alumno de La Academia.

“Tenía ataques de ansiedad, no tiene nada que ver con estar aquí, es algo que no puedo explicar. Yo ya tenía ansiedad en mi casa”, dijo.

¿Qué retos han enfrentado los alumnos de La Academia? En la primera semana de La Academia, los alumnos se enfrentaron a La Semana Militar para mostrar su disciplina, mientras que ahora enfrentan La Semana de la Resistencia para demostrar de qué son capaces.

Emilio rompe en llanto en La Academia

Los alumnos no han tenido días fáciles, pues se han tenido que enfrentar a los comentarios de los críticos y a los arduos ensayos para las galas.

En su búsqueda por convertirse en la próxima estrella de México y no salir expulsados, los académicos han dejado el corazón desde el día uno de la competencia.

Alexander Acha, director de La Academia, llegó para hablar con Emilio y preguntarle sobre su decisión de continuar o no en el reality show.

En una íntima plática con Alexander, Emilio está considerando abandonar La Academia el día sábado: “Sí es verdad lo de la crisis existencial, de eso se vienen cosas que me causan incertidumbre”, expresó el joven.

“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, dijo el director.

Emilio se presentará en la siguiente gala del sábado, donde expondrá su decisión ante los críticos, incluyendo a Lolita Cortés.

