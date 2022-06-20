Alumnos se enfrentarán a un fuerte reto en La Academia. ¿Por qué?

La segunda semana de La Academia dio inicio tras la dolorosa expulsión de Esmeralda y Alejandra, así que los alumnos se encuentran ensayando arduamente para no salir de nuestro reality show.

Sin embargo, las sorpresas e inesperadas noticias no paran para todos los participantes, pues esta vez enfrentarán la semana de La Resistencia.

Los alumnos trabajarán en parejas y tercias, tal como los formó el maestro de acondicionamiento físico, además de que nadie puede cambiar de compañero.

El primer desafío será preparar un desayuno resistente y para campeones con jugo, proteína o carbohidratos, así como frutas y verduras.

Al terminar el desayuno, cada uno de los alumnos debe escribir en una hoja el momento que a su criterio ha tenido que "resistir". Ninguno de los participantes puede compartir el contenido de la hoja, pues la debe guardar hasta el momento en que se requiera.

"Les deseo mucho éxito en esta semana ", dijo Myriam Montemayor en nuestras redes sociales de La Academia.

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Los alumnos de La Academia se encuentran ensayando

Todos los académicos se encuentran ensayando para la próxima gala, pues nadie quiere abandonar la competencia.

Esta misma mañana, Alexander Acha realizó la revisión del concierto pasado, siendo Rubí una de las más comentadas por cambiar los arreglos de su canción.

Además, las sorpresas no acaban dentro de nuestro reality show, pues el fin de semana pasado se marcharon dos alumnas tras la decisión del director de La Academia.

Eso no es todo, ya que la semana pasada los alumnos enfrentaron La Semana Militar, donde todos dejaron ver su disciplina y compromiso con sus estudios desde primera hora de la mañana.

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