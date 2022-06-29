¿Quién es el verdadero amor de Isabela, participante de La Academia?

Isabela de La Academia continúa dando de qué hablar tras mostrarse muy cariñosa con Santiago en los recientes días. Los alumnos no han negado que sienten atracción el uno por el otro, pero ambos dejaron algunos amores sin resolver fuera de nuestro reality show.

Isabela cantó de manera perfecta la canción “Tanto” en La Academia.

Santiago tiene novia fuera de las cuatro paredes de La Academia, de hecho, ella lo visitó este mismo día para celebrar su cumpleaños número 23.

Por su parte, Isabela también tiene un amor fuera de nuestro reality show, a quien conoció a principios de la pandemia de COVID-19 a través de una aplicación para hacer amigos.

En su momento, Isabela publicó en TikTok la historia de cómo conoció a Henri, originario de Francia y quien viajó hasta nuestro querido México para conocerla en persona.

Después de 1 año y 6 meses de platicar a distancia, Isabela y Henri se conocieron en México para dar inicio a una hermosa historia.

"Desde el principio nos caímos súper bien, empezamos a hablar por WhatsApp y teníamos mucho en común", contó la alumna en su cuenta personal de TikTok.

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Isabela y Santiago se han mostrado muy cariñosos en La Academia

Todo parece indicar que Isabela se encuentra confundida tras su ingreso a La Academia, pues convivió con Santiago y ambos hicieron muy buena química.

En su momento, Santiago confesó que conoció a Isabela en el comité de arte y cultura de su universidad en Mérida, por lo que iniciaron una bella amistad.

"Están todo el tiempo las cámaras... hay veces en las que me quiero expresar y por miedo a ser juzgado me evito ciertos comentarios”, dijo Santi sobre Isabela.

Lo único cierto es que ambos alumnos tienen cosas que resolver fuera de La Academia, antes de iniciar algo más que una amistad: “No queremos apresurarnos", dijo Santiago al TikTok de La Academia.

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