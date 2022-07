La Academia: Laura G será la conductora del próximo sábado.

Yahir visitó a nuestros alumnos de La Academia hace algunos días y les brindó sabios consejos para toda su carrera profesional.

Laura mostró todo lo que ha avanzado con ‘Qué ganas de no verte nunca más’.

Fue durante su visita a la casa, donde nuestro conductor de La Academia anunció su ausencia del próximo sábado 30 de julio del reality show, asegurando que tiene un concierto pendiente.

“El sábado no vengo porque tengo concierto... nos vemos el domingo”, dijo sobre sus compromisos laborales del próximo sábado.

Las dudas sobre quién será el próximo conductor o conductora estaban latentes, aunque al fin han sido resueltas.

A principios de junio de 2022, Yahir visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de los aprendizajes conduciendo un programa en vivo por primera vez.

“Es un reto muy grande. Es un reto que yo respeto mucho porque para mí ser conductor es como ser piloto en un avión, más en un proyecto en vivo”, contó.

Desde su debut en La Academia como presentador, Yahir no ha dejado de prepararse ni un solo día y así lo confirmó al programa de Pati Chapoy: “Yo me siento apapachado y tranquilo, tengo un coach que me está dando muchos tips”.

Te puede interesar: Yahir no estará en el próximo concierto de La Academia: ¿Por qué?

¿Quién será el reemplazo de Yahir el próximo sábado?

Laura G será la conductora que tomará los micrófonos de La Academia para hacernos pasar una velada única. Nuestra querida presentadora de matutinos tomará el lugar de Yahir por única ocasión el próximo sábado 30 de julio por nuestra señal de Azteca UNO.

No te olvides de votar por tu académico favorito a tráves de la app Tv Azteca En Vivo, pues está en tus manos salvar al participante que podría convertirse en el gran ganador. Sintoniza La Academia sábados y domingos a través de nuestra señal de Azteca UNO, la casa de los grandes eventos.

También te puede interesar: Yahir habla de los retos que enfrenta como conductor de La Academia.