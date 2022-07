Yahir no estará en el próximo concierto de La Academia: ¿Por qué?

Yahir, nuestro querido conductor de La Academia, visitó a los alumnos para contarles su experiencia en los escenarios y en su carrera, además de hacerles ver la importancia de la disciplina y de la inteligencia emocional.

Yahir vino a contarnos todo del gran estreno de La Academia 20 años.

El cantante tuvo una íntima plática con los alumnos, asegurando que perseguir una carrera en el medio artístico es de muchos sacrificios.

“Nosotros no tenemos cumpleaños, no tenemos Navidades y no tenemos Año Nuevo... muchas veces tenemos que estar todo el tiempo chambeando. Dedíquenle tiempo al trabajo, pero también mucho tiempo a la familia”, fue uno de los tantos consejos de Yahir a los alumnos.

Todos los participantes quedaron atentos a las palabras del cantante y tomaron las sabias palabras del mismo: "¿Qué tipo de artista quieren ser? Eso es lo importante. El temple, la postura, las ganas, la vestimenta, la mirada y la honestidad los tiene que acompañar en su carrera”, declaró el intérprete sobre la importancia de tomar buenas oportunidades en su carrera.

El conductor también se llevó una retroalimenación de los alumnos de La Academia respecto a su manera de conducir, asegurando que cada día aprende más de su paso por este grande proyecto.

Te puede interesar: Yahir habla de los retos que enfrenta como conductor de La Academia.

Yahir se ausentará el sábado de La Academia

Fue durante su visita a los alumnos de La Academia, donde Yahir confirmó que se ausentará en el concierto del próximo sábado 30 de junio.

“El sábado no vengo porque tengo concierto... nos vemos el domingo”, dijo sobre sus compromisos laborales del próximo sábado.

Manténte al pendiente de las redes sociales de La Academia, pues informaremos quién será el conductor o conductora que tomará el papel de Yahir solo por esta ocasión.

Tampoco te pierdas la próxima gala de La Academia, ya que todos los participantes se preparan para subir al escenario y dar un espectáculo de primer nivel. #LaAcademia

También te puede interesar: Nadia recordó su romance con Yahir en La Academia.